Fogo atinge “aeroporto” de Mafra

Por volta das 18h40 desta quarta-feira (14), as guarnições do ABTR-100 e AR-47 do Corpo de Bombeiros de Mafra foram acionadas via COBOM para uma ocorrência de incêndio em vegetação rasteira.

Na Rua Industrial José Stoebel filho, bairro Faxinal. No local os bombeiros depararam-se com inúmeros focos de incêndio em vegetação rasteira. Foi utilizado um veículo traçado para chegar o mais próximo possível dos focos e com o emprego de bombas costais, abafadores e técnicas de combate incêndio florestal os focos foram debelados. Após o local estar seguro a guarnição retornou ao quartel em estado de Prontidão.