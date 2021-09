Fotos mostram o antes e depois da iluminação LED na Avenida Nereu Ramos

A Prefeitura de Mafra iniciou neste ano a realização de melhorias na iluminação pública municipal, a partir da contratação da empresa de engenharia elétrica – ENGELUZ. A mesma está substituindo em toda a extensão da Avenida Nereu Ramos todas as lâmpadas por outras de LED. A troca das lâmpadas representa além de maior segurança e melhoria na iluminação da via, ainda grande economia aos cofres públicos.

Fotos divulgadas pelo prefeito Emerson Maas mostram o antes e depois. Confira abaixo.

Conforme explicações da Administração Municipal, essa troca resultará em benefícios como redução do consumo de energia e baixo custo de manutenção. “A substituição é hoje uma necessidade, tanto para iluminar adequadamente as vias públicas, como para gerar economia aos cofres públicos e ainda terá reflexos ambientais. Todos devemos pensar em como podemos ajudar a economizar os recursos públicos, ao mesmo tempo em que proporcionamos melhorias ao trânsito diário de pedestres e motoristas nas vais de grande movimento”, declarou o prefeito Emerson Maas.

Vantagens das Lâmpadas de LED

De acordo com estudo luminotécnico para as vias de Mafra, serão utilizadas luminárias de 186w. As luminárias de LED que serão utilizadas em Mafra são ideais para vias locais com uniformidade e luminosidade dentro das normas vigentes. Possui o menor custo de aquisição em sua categoria para uma rápida redução de consumo de energia elétrica. Seu corpo possui tratamento contra raios UV e corrosão. Pronta para telegestão, permite o gerenciamento remoto, otimização do serviço de manutenção e redução adicional do consumo de energia elétrica.

População pode solicitar serviços

Reparos, manutenções e demais serviços podem ser solicitados com a empresa Engeluz pelo telefone 0800 779 2000 ou pelo site da empresa www.engeluz.com.br Vale ressaltar que as ligações devem ser realizadas de segunda à sexta-feira, das 8 às 22 horas e aos sábados das 8 às 19 horas. Aos domingos e feriados o atendimento é via secretária eletrônica.