Frio não atrapalhou a 5ª edição do “Projeto Saúde na Praça”

Apesar do frio logo cedo no último sábado (06), aconteceu a 5ª edição do “Projeto Saúde na Praça” da Prefeitura de Mafra, promovido pela Secretaria de Saúde, com a colaboração dos alunos do curso Técnico em Enfermagem do CEDUP. A Praça Desembargador Guilherme Luiz Abry (Praça dos Bancos) foi preparada mais uma vez para receber a população mafrense. Na ocasião foi realizada vacinação contra a febre amarela – 46 doses aplicadas –, 32 aferições de pressão arterial, 21 orientações sobre saúde bucal e outras 60 orientações em saúde.

6ª EDIÇÃO

Está agendada para o dia 10 de agosto a sexta edição do evento que, de acordo com a Secretaria de Saúde de Mafra, é uma forma de conscientizar a população sobre os cuidados básicos com a própria saúde. Basta comparecer. O evento é gratuito e aberto à população.