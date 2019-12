Frozen 2 estreia nesta quinta-feira no Cineplus; confira a programação

Compartilhar no Facebook

Sinopse: De volta à infância de Elsa e Anna, as duas garotas descobrem uma história do pai, quando ainda era príncipe de Arendelle. Ele conta às meninas a história de uma visita à floresta dos elementos, onde um acontecimento inesperado teria provocado a separação dos habitantes da cidade com os quatro elementos fundamentais: ar, fogo, terra e água. Esta revelação ajudará Elsa a compreender a origem de seus poderes.

Gênero: Animação

Classificação: Livre

Duração: 1h44

PROGRAMAÇÃO VÁLIDA A PARTIR DE 02/01:

