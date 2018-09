Fuga de presos em Piraquara: PM monitora as divisas com o Paraná

Em virtude da fuga de presos na cidade de Piraquara-PR na madrugada desta terça-feira, a Polícia Militar de Mafra, juntamente com os demais quartéis no Planalto Norte, estão monitorando as divisas com o Paraná.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Vinte e nove presos fugiram da Penitenciária Estadual de Piraquara, na Região Metropolitana de Curitiba, nesta terça-feira (11), segundo o Departamento de Execuções Penais do Paraná (Depen-PR). Criminosos fortemente armados explodiram um muro da penitenciária por volta das 3h e resgataram os detentos.

O Depen divulgou a listagem com a identificação dos presos fugitivos:

Daniel Ronaldo Estrela

Fernando Rodrigo Salazar

Jolian Paula das Neves

Jeferson Luiz Macedo da Silva

Leandro da Luz e Souza

Valdeci de Jesus Machado

William Daniel Dias Cabral

Rogério de Paula

Ozelio de Oliveira

Wellinton da Silva Santos

Zaqueu Esquetini

Anderson Cordeiro da Silva

Eduardo Vargas da Silva

Helden José Abrantes

José Luiz Cardoso de Almeida

Carlos de Jesus Juskow

Sidimar Francisco Motta

Davi Guedes Messiano da Silva

Diego Ricardo Ribeiro da Rosa

Luiz Cesar Virmond

Daniel Almeida Campos

Iago Gonçalves

Vanderlei Carlos Xavier de Quadros

Dionatan Alister de Oliveira

Carlos Aparecido Sansiveriano

Michel Messias da Costa

Carlos Alexandre de Lima Gonçalves

Johnes Arlei Queiroz

Leonacel Itamar Monteiro

Segundo o Depen-PR, veículos foram queimados nos principais acessos ao complexo penitenciário e nas estradas da região.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que os suspeitos queimaram cinco caminhões e dois carros ao longo do Contorno Leste de curitiba para evitar que policiais conseguissem chegar até a penitenciária de Piraquara. O incêndio começou por volta das 3h30.

Corpo de Bombeiros e equipes da concessionária que administra o trecho conseguiram apagar as chamas dos caminhões. Por volta das 6h30, os veículos começaram a ser retirados e uma faixa da pista foi liberada por volta das 8h30. Neste horário, o congestionamento no local passava de mais de 17 quilômetros.

A pista no sentido a São Paulo foi totalmente liberada pouco antes das 12h.

O Secretário Especial de Administração Penitenciária Coronel Élio de Oliveira Manoel, explicou que a ação resgatou presos de alta periculosidade. A ação contou com um grande número de suspeitos envolvidos, ainda conforme o secretário.

“Quando essas ações acontecem os suspeitos buscam os líderes. Como a unidade adota um procedimento de segurança no sentido de fazer essa administração, nem todos os alvos conseguiram sair. Infelizmente, teve esse grande número de presos”, disse.

Na ação, os criminosos fizeram vários disparos de fuzil.

Policiais militares e agentes penitenciários realizam uma contagem de presos. Não há registro de feridos no local.

No começo da tarde, policiais rodoviários encontraram uma caminhonte atolada às margens da BR-116, ainda em Piraquara. Dentro foram encontrados um telefone celular, máscaras e luvas. Segundo os policiais, é provável que o veículo tenha sido usado na fuga dos presos.

* Com informações do site G1 Paraná e Massa News.

Fontes:

https://g1.globo.com/pr/parana/noticia/2018/09/11/criminosos-explodem-muro-e-resgatam-presos-da-penitenciaria-de-piraquara.ghtml

https://massanews.com/noticias/plantao/depen-divulga-lista-dos-presos-fugitivos-DbM2E.html