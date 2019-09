Funcionários da Celesc fazem paralisação por um dia

Durante o dia de ontem, terça-feira, dia 17, das 6 às 18 horas, os funcionários das Centrais Elétricas de Santa Catarina (Celesc) de Mafra, assim como em outras cidades do estado, realizaram um paralisação como forma de pressionar a direção da empresa a renovar o acordo coletivo e conceder a reposição salarial com base na inflação.

No mesmo dia, em Florianópolis, aconteceu uma reunião entre os representantes do Sindicato dos Trabalhadores Indústria de Energia Elétrica do Sul de Santa Catarina (Sintresc) e a direção da Celesc na tentativa de um acordo.

Além da renovação da convenção trabalhista e da reposição salarial, os funcionários da companhia de energia querem a garantia da manutenção do plano de saúde e a garantida de emprego, dois pontos do acordo coletivo que a Celesc que alterar.

Amanhã, dia 19, quinta-feira, vai ser realizada um assembleia geral entre os funcionários para deliberações. Caso não seja encontrado um acordo a categoria poderá entrar em greve a partir de segunda-feira (23).

Nossa reportagem procurou a central da Celesc para um posicionamento da estatal a respeito à paralisação, onde no início da tarde de ontem nos enviou uma nota se posicionando sobre o caso. (Veja nota na íntegra abaixo)

NOTA CELESC SOBRE A PARALISAÇÃO

A diretoria da Celesc informa que, desde o início das negociações do Acordo Coletivo de Trabalho 2019-2020, tem se pautado em levar ao empregado informação clara, objetiva e responsável a respeito dos argumentos que subsidiam a proposta que vem sendo apresentada aos Sindicatos representantes.

É sabido que o processo negocial envolve diversas fases e é construído rodada a rodada, até que se chegue à proposta final. Por este motivo, a Empresa considera inoportuna a paralisação de parte dos empregados deflagrada nesta data, tendo em vista, inclusive, que já reafirmou, aos sindicatos, o compromisso de apresentar, na reunião de hoje, novas propostas para as cláusulas ainda em discussão.

A Diretoria da Empresa pondera, ainda, que a discussão dos Acordos Coletivos de Trabalho na Celesc são fundamentais para a manutenção da Celesc Pública, que precisa ser cada dia mais eficiente, oferecendo serviços de mais qualidade e a custos menores.

Nos últimos anos muitas adequações foram realizadas na Empresa nesse sentido, porém ajustes ainda precisam acontecer. São mudanças importantes, que passam, também, pela redução de benefícios concedidos aos empregados e que a discussão sobre esse tema se acalora ainda mais durante as negociações do Acordo.

A Empresa lamenta o fato de a mobilização de hoje ter sido deflagrada antes do fim das rodadas. Todavia, mantém-se atenta à manutenção do contingente mínimo para atendimento de ocorrências de emergência e os serviços essenciais estarão disponíveis nos canais digitais da Empresa, por meio da Agência Web, disponível em celesc.com.br; no APP Celesc e pelos números 0800 48 0120 (serviços comerciais) e 0800 48 0196 (emergências na rede elétrica). Faltas de energia também poderão ser registradas por SMS para 48196 com a mensagem SEM LUZ + número da unidade consumidora.