Fundo Empresarial doa respirador ao hospital de Mafra

As regiões catarinenses do planalto norte, grande Florianópolis, serra e sul são as mais novas beneficiadas com respiradores pulmonares doados pelo Fundo Empresarial para Reação Articulada de Santa Catarina Contra o Coronavírus (FERA/SC), liderado pela Federação das Indústrias (FIESC). Na sexta-feira (28), foram entregues equipamentos aos hospitais Nereu Ramos, na Capital, e Nossa Senhora do Patrocínio, de Campo Belo do Sul; nesta segunda (31), ao Hospital São Vicente de Paulo, e na terça-feira (1/9), o Hospital São José, de Criciúma, será favorecido.

A ação integra um esforço do setor industrial brasileiro de aumentar o número de ventiladores pulmonares nas unidades de terapia intensiva (UTI). Além da compra dos equipamentos, o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI), a Confederação Nacional da Indústria e as federações estaduais atuam em outras frentes, como o apoio para ampliar a produção interna e a restauração de aparelhos danificados – foram consertados mais de 2 mil no país.

“O Fundo FERA tem a finalidade de apoiar investimentos em soluções para minimizar os efeitos do coronavírus em Santa Catarina”, afirma o presidente da FIESC, Mario Cezar de Aguiar. “As contribuições recebidas caracterizam o espírito de solidariedade do industrial catarinense e que já foi demonstrada em inúmeras outras oportunidades que o estado viveu em situações críticas”, acrescenta.

Mafra

O Hospital São Vicente de Paulo atende atualmente uma população estimada de 1,3 milhão de pessoas dos 26 municípios da macrorregião do planalto norte e nordeste de SC. A instituição possui 34 leitos de UTI adultos, sendo 14 exclusivos para pacientes infectados com o coronavírus. “Este ventilador pulmonar será utilizado no suporte ventilatório aos pacientes de Covid-19 internados nos atuais leitos de UTI”, informa o administrador do hospital, Dário Stackzuk.

Para o vice-presidente da FIESC no planalto norte, a doação do equipamento revela a preocupação efetiva da entidade com a saúde dos catarinenses. “Os ventiladores são essenciais para o tratamento de pessoas infectadas em estado mais grave. Quanto mais equipamentos pudermos oferecer, mais estaremos contribuindo com a recuperação dos pacientes e com a manutenção da vida”, destaca Arnaldo Huebl.

Outras regiões já atendidas

Até então, já tinham sido doados respiradores às cidades de Jaraguá do Sul, Rio do Sul, São José, Itajaí e Chapecó. Além desses equipamentos, o Fundo Fera já efetivou doações de medicamentos, de equipamentos de proteção individual de pessoal da saúde, colaborou no transporte de ventiladores consertados e investiu em projetos industriais de combate à pandemia e a contaminação.

Os respiradores foram fabricados pela Novitech, de São Bernardo do Campo, empresa que recebeu consultoria do Instituto SENAI de Inovação em Sistemas de Manufatura, de Joinville, em parceria com a Whirlpool, para ampliação da capacidade de produção.

A iniciativa integra uma série de atividades de enfrentamento da pandemia e de promoção do bem-estar da sociedade catarinense. Entre as ações estão o ProtocoloCorona, o Programa Mais Conserto de Respiradores e a Liga de Doações.