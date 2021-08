Furto de gado é registrado em Mafra

Ocorrências policiais do período de 27 a 30 de agosto de 2021.

FURTO A RESIDÊNCIA

- CONTINUA AP√ďS A PUBLICIDADE -

Na sexta-feira, 27, por volta das 14h30, foi registrado um furto em uma resid√™ncia no bairro Espig√£o do Bugre. A solicitante, moradora do Beco Andr√© Liebel, relatou que saiu de casa¬† por volta das 12h30 e retornou √†s 14h, encontrando a janela da cozinha quebrada. Foi constatado o furto de uma TV Smart 43′ marca TCL. Diante dos fatos, a v√≠tima foi orientada e foi confeccionado o boletim de ocorr√™ncia.

RECUPERA√á√ÉO DE VE√ćCULO

Um ve√≠culo Fiat/Fiorino foi furtado na Rua Prot√≥genes Vieira, Vila Ferrovi√°ria, no √ļltimo s√°bado, 28. O fato foi comunicado √† Pol√≠cia Militar, por volta das 6h45, pela solicitante, a qual informou que o ve√≠culo, plotado com adesivos do Clube Ecol√≥gico e Abrigo de Animais do qual faz parte, estava estacionado do lado externo de sua resid√™ncia. Durante o atendimento, a v√≠tima recebeu uma liga√ß√£o de n√ļmero privado, exigindo um PIX valor de R$ 1.500 (mil e quinhentos reais) para a devolu√ß√£o do ve√≠culo.¬† Ainda na manh√£ de s√°bado, por volta das 7h, a Pol√≠cia Militar localizou o ve√≠culo estacionado na rua Quintino Bocai√ļva, ap√≥s membros da Rede de Vizinhos informarem terem visto um ve√≠culo com as mesmas caracter√≠sticas naquela via. O fato foi confirmado e o ve√≠culo foi removido para per√≠cia.

FURTO DE FERRO EM COMPANHIA FERROVI√ĀRIA

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Dia 28, sábado, próximo das 22h, a Polícia Militar deslocou até uma área rural próximo ao bairro Amola Flecha. No local, os vigilantes patrimoniais de uma companhia ferroviária abordaram dois homens furtando pedaços de ferro pertencentes à empresa. Os vigilantes relataram que quando os autores foram flagrados estavam com diversas peças dentro da carroceria e da carretinha de um veículo GM/S10. O homens abordados foram identificados como pai e filho, de 39 e 18 anos, e foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil.

LESÃO CORPORAL LEVE РDOLOSA E AMEAÇA

No Domingo, 29, por volta das 12h, a Pol√≠cia Militar deslocou at√© a Rua Paulo Heyse Filho, no bairro Jardim Am√©rica, ap√≥s uma den√ļncia √† Central de Emerg√™ncias. O solicitante informou que ao passar pela rua presenciou um homem agredindo uma mulher com uma crian√ßa no colo. No local, a guarni√ß√£o localizou uma mulher de 21 anos sentada no ch√£o, com sua filha. A mulher, que apresentava les√£o na face, afirmou que foi agredida com socos pelo seu ex-marido, de quem est√° separada h√° 1 m√™s. Relatou ainda que seu ex-marido lhe encontrou na rua e come√ßou a lhe agredir, sendo contido por populares, e que fugiu em um um ve√≠culo lhe amea√ßando. A guarni√ß√£o dos Bombeiros Militares conduziu a v√≠tima at√© a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) para atendimento m√©dico. A guarni√ß√£o PM realizou rondas nas proximidades por√©m n√£o localizou o ve√≠culo. A v√≠tima foi orientada a procurar seus direitos junto a Delegacia Especializada.

PM PRENDE AUTOR DE FURTO EM PANIFICADORA

A Pol√≠cia Militar prendeu o autor de um furto a estabelecimento comercial no √ļltimo Domingo, 29. Por volta das 13h uma guarni√ß√£o foi acionada na Rui Barbosa, no bairro Buenos Aires, onde o solicitante informou que sua panificadora foi arrombado e que furtaram uma c√©dula de R$100 (cem reais) e um litro de bebida alco√≥lica. O suspeito foi flagrado nas c√Ęmeras de vigil√Ęncia do local. Duas horas depois as guarni√ß√Ķes policiais abordaram o mesmo homem, tentando abrir as portas dos estabelecimentos comerciais na Rua Marechal Floriano Peixoto, centro de Mafra. O abordado admitiu ter realizado o furto na panificadora e relatou que dispensou no rio as roupas que usava no momento do fato. Diante dos fatos, o homem, de 25 anos, foi preso e encaminhado para a Delegacia de Pol√≠cia Civil.

LESÃO CORPORAL LEVE РDOLOSA

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Na madrugada de segunda-feira, 30, a Pol√≠cia Militar deslocou at√© a Rodovi√°ria de Mafra, na Avenida Coronel Severiano Maia, onde um adolescente de¬† 16 anos foi agredido. A v√≠tima relatou que alguns masculinos lhe agrediram com socos na face e chutes nas pernas. O fato ocorreu por volta de 1h30 e de acordo com o solicitante foi motivado por ci√ļmes de uma adolescente que estava com a v√≠tima.¬† O adolescente foi entregue ao Conselho Tutelar para os procedimentos cab√≠veis.

TENTATIVA DE FURTO

Às 8h de segunda-feira, 30, foi registrado uma tentativa de furto em uma agropecuária na Rua São José, bairro Jardim Moinho. O solicitante relatou que a janela do escritório foi arrombada, que o local estava com objetos e documentos revirados, mas que não foi constatado nenhum furto.  Diante dos fatos, foi confeccionado o boletim de ocorrência e a vítima foi orientada.

ABIGEATO (FURTO DE GADO)

Na segunda-feira, 30, por volta das 8h30, a Polícia Militar foi acionada na Estrada da Pedreira, no bairro Espigão do Bugre, onde foi registrado um Furto de Gado. No local, o solicitante relatou que ao chegar na sua propriedade para vistoriar os animais, encontrou as porteiras abertas, com os cadeados arrombados. A vítima informou que dois dos animais haviam sido abatidos, restando apenas as vísceras, deixadas pelos autores no pasto. O proprietário não soube precisar se mais animais foram furtados. No local havia rastros de veículo. Foi confeccionado o boletim de ocorrência e orientado a vítima.

ESTELIONATO

Na segunda-feira, 30, por volta 16h30, a Pol√≠cia Militar registrou um Estelionato. A v√≠tima, um homem de 60 anos, deslocou at√© a sede da Guarni√ß√£o Especial de Mafra, e relatou que pela manh√£ um vendedor foi at√© sua resid√™ncia oferecendo uma pomada medicinal para artrite e artrose pelo valor de R$40,00 (quarenta reais). Que ap√≥s a compra, o mesmo homem ofereceu uma “reza” (ora√ß√£o) para a fam√≠lia, dizendo que iria tirar todo o mal da sua casa pelo valor de R$250,00 (duzentos e cinquenta reais). Que ap√≥s a ora√ß√£o o homem lhe cobrou R$500,00 (quinhentos reais), quantia que foi paga sob amea√ßas. A v√≠tima tamb√©m relatou que o vendedor tentou descobrir a senha do seu cart√£o do banco e perguntou se ele possuia dinheiro guardado. Antes de ir embora, ainda¬† questionou se havia mais moradores na casa, afirmando que retornaria mais tarde.¬† Diante dos fatos, foi registrado o boletim de ocorr√™ncia e orientado a v√≠tima.