Galeria da presidência é atualizada na Câmara de Vereadores de Mafra

O espaço é finalizado com o quadro do atual presidente Adilson Sabatke

Compartilhar no Facebook

No mês de aniversário de 101 anos de Mafra, a galeria da presidência da Câmara de Vereadores foi atualizada até a atual gestão. O objetivo da mesa diretora é resgatar e manter viva a história do poder legislativo mafrense.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

A galeria começa com a foto de José Severiano Maia que presidiu o Poder Legislativo nos anos de 1917 e 1918. Entre tantos rostos masculinos, a única mulher na galeria é Taisa Von Linsinger Tavares que foi presidente nos anos de 1996, 2003 e 2004. O espaço é finalizado com o quadro do atual presidente Adilson Sabatke.

Para mesa diretora, a atualização é uma ação simples. No entanto, significa relembrar e manter viva a história da política local.