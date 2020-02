Gestores de saúde de São Mateus realizam visita de benchmarking no hospital de Mafra

Os visitantes foram recepcionados pelo administrator do HSVP, Dário C. Staczuk e pelo coordenador de enfermagem, Ossimar Carlos Friedrich Filho

Na última semana, o Hospital São Vicente de Paulo (HSPV) recebeu a visita do secretário municipal de Saúde de São Mateus do Sul, Wagner Siben de Souza Wolff e médico, Eduardo Antonio Fernandes Benedetti Pedroni; quais foram recepcionados pelo administrator do HSVP, Dário C. Staczuk e pelo coordenador de enfermagem, Ossimar Carlos Friedrich Filho.

A saúde está em constante transformação, o que faz com que seja importante a troca de conhecimento, comparar e analisar metodologias, processos e medidas que fornecem bons resultados em outras instituições, e o benchmarking é uma dessas formas; que pode auxiliar os gestores na busca dos melhores resultados.

Por este motivo, os gestores de São Mateus estiveram conhecendo o modelo de gestão do HSVP e puderam visitar todas as instalações do hospital de Mafra, sempre na busca de modelos de procedimentos que possam contribuir para o alto desempenho. “Foi uma grande satisfação recebe-los em nosso hospital para contar e mostrar um pouco mais sobre como o HSVP trabalha, em prol da comunidade e à serviço da vida” conclui Ossimar.