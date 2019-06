Gestores dos órgãos estaduais em Mafra fazem reunião

Compartilhar no Facebook

Com o objetivo de criar um calendário de reuniões para a construção e apresentação das necessidades de cada órgão estadual com sede no município os gestores destas repartições se reuniram na tarde desta segunda-feira (3).

Estiveram presentes o comandante do GEMFA, tenente coronel Marcelo Pereira, e o major Ronaldo, o delegado regional Alan Pinheiro de Paula, o delegado de polícia Marcelo Schiebelbeln, o diretor da Maternidade Dona Catarina Kuss Jeferson Lopes, o gerente da Casan Honório Fragoso e o comandante do Corpo de Bombeiros, Capitão Maicon Motelievic.