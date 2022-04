GIRO e AMADEV assinam Termo de Colaboração com Prefeitura de Mafra

Recursos auxiliarão no custeio de despesas para o ano de 2022

O Executivo Mafrense e as organizações sociais Grupo de Integração Riomafrense de Oncologia (GIRO) e Associação Mafrense dos Deficientes Visuais (AMADEV), assinaram na última semana, os Termos de Colaboração para atuarem no acompanhamento de pessoas portadoras de neoplasias malígnas e de portadoras de deficiência visual, respectivamente.

Pelos Termos de Colaboração, o Município repassa às entidades, valores para que possam custear despesas de ações até 31 de dezembro de 2022. Para a GIRO serão transferidos, ao longo do ano, 90 mil reais e para a AMADEV serão 25 mil.

Chamamento público

Para o município repassar os valores, as entidades contempladas passaram anteriormente por processo de chamamento público ( Edital 003/2022 para GIRO e Edital 004/2022 para AMADEV), precisando apresentar um plano de trabalho, que deverá ser seguido no período de vigência do termo.

Ao falar sobre a importância das assinaturas dos Termos de Colaboração, o Prefeito Emerson Maas disse que o Executivo realiza esses repasses com a certeza de que o auxilio será muito bem empregado no atendimento às pessoas que necessitam da atenção que as entidades promovem. “Gostaríamos de poder repassar valores muito maiores, pois sabemos da importância dos trabalhos realizados pelas instituições, que são parceiras da administração, ajudando a promover o bem estar da população”, declarou.

GIRO

O GIRO é uma associação criada em janeiro de 2007, com a finalidade de dar assistência à pacientes com diagnóstico de câncer. Além de prestar auxílio em alimentação, vestuário e medicamentos aos pacientes de baixa renda, os voluntários do grupo também trabalham em atividades de orientação e prevenção ao câncer. Atualmente auxilia mais de 200 pacientes portadores da oncologia a organização se mantém com a ajuda de doações.

AMADEV

A AMADEV auxilia e orienta as pessoas com baixa visão, deficientes visuais totais e com visão monocular. Também presta atendimento aos familiares e realiza várias ações com a comunidade: ação entre amigos, bazar permanente de roupas, sapatos e móveis, rifas, etc, e ainda recebe e doa aros de óculos.

Para os associados, a entidade presta orientação em mobilidade (uso da bengala), oferece aulas de braile (escrita e leitura para o cego), biblioteca em braile e livros falados, aulas de artesanato e jogo de bocha.