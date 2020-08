Governador confirma investimentos de R$ 13,5 milhões para Mafra

Em visita à cidade de Mafra na quinta-feira, 27, o governador Carlos Moisés confirmou investimentos de R$ 43,5 milhões nos municípios do planalto norte, destes, R$ 13,5 milhões para Mafra. Os valores foram repassados por meio de emendas parlamentares, atos do Badesc e da Secretaria de Estado da Infraestrutura. Também foi confirmado o repasse de três kits de transposição da Defesa Civil, sendo dois para a cidade de Monte Castelo e um para Bela Vista do Toldo.

O principal montante para as cidades do planalto norte, de R$ 18,9 milhões, foi repassado por meio de emendas parlamentares, em uma parceria entre os poderes executivo e legislativo. Os recursos foram destinados aos municípios da região, por meio da indicação dos deputados estaduais, representantes da região.

“O compromisso do governo é de pagar a emenda de todos os parlamentares, independentemente do partido. Vamos pagar quase meio bilhão de reais em emendas até o fim do ano. Esses recursos também beneficiam as Prefeituras nessa época da pandemia. São valores que chegam para todas as regiões de Santa Catarina, inclusive aqui para o planalto norte. Para fazer esses pagamentos é necessário gestão. É isso que estamos fazendo”, disse o governador após o evento.

Atos do Badesc

A solenidade de assinatura dos atos de governo aconteceu no auditório regional do Sicoob. Por meio do Badesc, o governador assinou um termo de garantia para o aprovisionamento de R$ 13,5 milhões, que serão usados para financiar obras no sistema viário de Mafra. Outros R$ 5,5 milhões do Badesc foram destinados para obras de pavimentação de ruas na cidade de Papanduva.

O município de Major Viera também teve aprovado um financiamento de R$ 300 mil para a ampliação de uma creche. Por fim, a cidade de Canoinhas também foi beneficiada com a celebração de um contrato de operação de crédito no valor de R$ 5 milhões para obras de infraestrutura urbana, além de aquisição de bens móveis.

O presidente da Badesc, Eduardo Alexandre Corrêa de Machado, destaca que os recursos oferecidos aos municípios atenderão principalmente demandas de infraestrutura: “São obras que trarão desenvolvimento para o Planalto Norte, proporcionando melhores condições para aqui se viver. Um dos indicadores para alocação de recursos do Badesc é a necessidade de apoio para a melhoria das regiões. Esse foi um pedido do governador, que o recurso do Badesc não tivesse fronteiras para chegar onde precisa estar”.

O prefeito de Mafra, Wellington Bielecki, reforçou que os recursos do Badesc serão usados para promover pavimentação de ruas. Ele também agradeceu o governador pela vista à cidade. “Uma cidade se sente lisonjeada com a presença da maior liderança do Estado, que é o governador. Ainda mais quando ele traz boas notícias e investimentos em todo o Planalto. Em nome da cidade de Mafra, eu também gostaria de agradecer ao Badesc, que é uma instituição que tanto já ajudou Santa Catarina”, disse Bielecki.

O valor de R$ 13,5 milhões disponibilizados pelo Badesc, destinados a Mafra serão usados nas seguintes benfeitorias:

– Rua Ben. Ramiro Ruthes e Rod. Mun. Industrial Alfredo Ruthes (Pavimentação asfáltica), avenida Nereu Ramos (revitalização total – calçadas, rotatórias, paisagismo, canteiros centrais, rampas de acesso, racepe da pista, sinalização e pinturas).

Vila das Flores (pavimentação e readequação da drenagem):

– Avenida das Rosas, rua das Orquídeas, rua das Violetas, rua das Camélias, rua dos Lírios, rua das Palmas, rua das Hortências.

РRua Tabelịo Jos̩ Juraczek (drenagem, meio-fio, pavimenta̤̣o, passeios e sinaliza̤̣o).

РTravessas da Vila Nova (readequa̤̣o de drenagem, meio fio e pavimenta̤̣o) nas ruas: Pioneiro Heleodoro Arbigaus, Pioneiro Lauro Witt, Ben. Maria Socreppa, Industrial Paulo Fleischmann, Hermes Sprott, Escriṿo Joaquim Alves de Lima, Pion. Carlos Mann, Pion. Carlos Hable, Ben. Ernesto Lehmann, Ben. Bertha Eckel Reitmayer, Ben. Ant̫nio Gramms, Antonio Hable, Pion. Carlos Urbanitz, Ben. Alfredo M. Pinheiro.

Revitalização da SC-340

A solenidade em Mafra também contemplou o lançamento do edital para a elaboração do projeto de restauração da rodovia SC-340, no trecho entre a BR-280, em Porto União, até Santa Cruz do Timbó. O investimento nessa primeira etapa está estimado em R$ 379 mil. Quando iniciadas, as obras contemplarão aproximadamente 12,5 quilômetros da estrada.

O último ato do dia, com a presença do chefe da Defesa Civil estadual, João Batista Cordeiro Júnior, foi a assinatura do termo de compromisso para o repasse de três kits de transposição para municípios da região: dois para Monte Castelo e um para Bela Vista do Toldo. O material dos kits é proveniente das estruturas de suporte usadas durante a reforma da ponte Hercílio Luz, em Florianópolis.