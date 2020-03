Governador de SC defende manutenção do isolamento social com retomada segura de atividades econômicas

O governador Carlos Moisés defendeu o equilíbrio no combate ao coronavírus durante a retomada gradual de setores econômicos a partir da próxima semana em Santa Catarina. Segundo o governador, que concedeu entrevista coletiva online nesta sexta-feira, 27, trata-se de um “plano de convívio seguro” com o vírus.

Carlos Moisés afirmou que existe a necessidade de se manter o isolamento social nesta primeira quinzena após a decretação da situação de emergência. Ainda segundo o chefe do Executivo estadual, novos casos de Covid-19 serão inevitáveis, porém as medidas de restrição do convívio social são importantes para evitar a multiplicação dos pacientes de maneira descontrolada.

“Nosso objetivo número um é a preservação da vida. O apelo do Estado ainda é para que as pessoas ainda fiquem em casa. A ordem continua pelo isolamento social. O que nós conseguimos fazer com medidas de segurança sanitária é retardar esse contágio em massa para que nós ganhemos tempo para nos prepararmos para enfrentar a pandemia”, afirmou Carlos Moisés.

Segundo ele, as atividades que serão liberadas na próxima semana ainda permitem o isolamento. Ele pediu a colaboração da população e disse que apenas quem realmente precisa deve sair de casa.

“Acreditamos que no dia 1º de abril nós teremos uma visão um pouco mais realista da curva (de novos infectados) em Santa Catarina”, complementou.

O governador também destacou que teve uma reunião nesta sexta-feira com os prefeitos dos 15 maiores municípios de Santa Catarina para alinhar as ações de enfrentamento ao combate ao coronavírus no estado. No encontro, também estiveram presentes o presidente da Federação Catarinense de Municípios (Fecam), Saulo Sperotto, o chefe da Casa Civil, Douglas Borba e os secretários de Estado da Saúde, Helton de Souza Zeferino, e da Fazenda, Paulo Eli.

Veja o que abre e o que deve permanecer fechado

Agências bancárias, correspondentes bancários, lotéricas e cooperativas de crédito poderão abrir a partir de segunda-feira, 30, para atender exclusivamente pessoas que necessitem de serviços bancários presenciais.

A partir da quarta-feira, dia 1º, estarão liberados também:

– atividades e os serviços privados não essenciais, a exemplo de academias, shopping centers, bares, restaurantes e comércio em geral;

– atividades do setor hoteleiro;

– atividades de construção civil;

– escritórios de prestação de serviços em geral;

– centros de distribuição e depósitos.

Para funcionar, os estabelecimentos precisarão respeitar algumas regras:

1) Para estabelecimentos com permissão de atendimento ao público e entrada de pessoas:

a) limitação de entrada de pessoas em 50% (cinquenta por cento) da capacidade de público do estabelecimento, podendo este estabelecer regras mais restritivas;

b) controle de acesso e marcação de lugares reservados aos clientes, bem como o controle da área externa do estabelecimento, respeitadas as boas práticas e a distância mínima de 1,5 m entre cada pessoa.

2) priorização do afastamento, sem prejuízo de salários, de empregados pertencentes a grupo de risco, tais como pessoas com idade acima de 60 anos, hipertensos, diabéticos e gestantes;

3) priorização de trabalho remoto para os setores administrativos;

4) adoção de medidas internas, especialmente aquelas relacionadas à saúde no trabalho, necessárias para evitar a transmissão do coronavírus no ambiente de trabalho e no atendimento ao público;

5) utilização de veículos de fretamento para transporte de trabalhadores, ficando a ocupação de cada veículo limitada a 50% da capacidade de passageiros sentados;

Serviços autônomos liberados

Também serão liberados sem restrições, a partir de quarta-feira, 1º, os serviços autônomos, domésticos e os prestados por profissionais liberais.

Transporte coletivo segue suspenso

O governador Carlos Moisés anunciou ainda que os transportes coletivos permanecerão suspensos pelo prazo de mais sete dias, a contar da próxima quarta-feira, dia 1º. A determinação mantém suspensa a circulação de veículos de transporte urbano municipal e intermunicipal de passageiros, além da circulação e do ingresso no território catarinense dos veículos de transporte interestadual e internacional de passageiros, público ou privado. A decisão também vale para veículos de fretamento para o transporte de pessoas.