Governador visita Hospital São Vicente de Paulo, que vai receber R$ 40,6 milhões para ampliação

Seguindo roteiro pelo Planalto Norte Catarinense, o governador Carlos Moisés visitou na tarde desta quarta-feira, 29, em Mafra, as instalações do Hospital São Vicente de Paulo. No último mês, o Governo do Estado autorizou o repasse de R$ 40,6 milhões para a ampliação da unidade. O investimento permitirá ampliar a capacidade de atendimento para aproximadamente 15 mil internações, além de 10 mil procedimentos cirúrgicos de média e alta complexidade ao ano.

“Governar é trabalhar para diminuir os sofrimentos das pessoas e esta parceria com o Hospital de Mafra e com o município é um exemplo claro disso. A saúde precisa continuar avançando. Investimos com recursos dos catarinenses para termos acesso e oferta de serviços em saúde adequados. Essa é mais uma região que precisava do olhar do Governo do Estado. É uma região que precisa se desenvolver ainda mais, tem suas potencialidades em diversas áreas”, disse o governador.

Carlos Moisés também reforçou a meta de zerar as filas de cirurgias eletivas, saindo de 11 mil para 22 mil procedimentos por mês até o final do ano em todo o estado. “Saímos com o menor índice de letalidade e de desemprego do Brasil, durante a Covid-19, um grande equilíbrio, o que nos possibilita agora mudar o foco, partindo para o desafio de zerar as filas nas cirurgias eletivas. Em parceria com os municípios e as unidades hospitalares será possível atingir esta meta. Oferecemos a parceria, a força do governo e pedimos a parceria das instituições neste sentido.”

O presidente da Associação de Caridade São Vicente de Paulo, Valdecir Valoja de Collo, enfatizou que a ampliação contará com uma torre de sete pavimentos e terá um acréscimo de 135 leitos clínicos, cirúrgicos e de terapia intensiva. Além do Centro Cirúrgico com 12 salas e 20 leitos de recuperação anestésica, além de uma Central de Esterilização de Materiais.

“O Hospital São Vicente de Paulo atende mais de 670 mil pessoas em seu raio de atuação. A obra vai salvar vidas e trará grandes benefícios para a população de abrangência. Vai alavancar o número de cirurgias e ampliar a capacidade de atendimentos. A visita do governador nesta quarta, representa o pontapé inicial dessas obras e mostra a sensibilidade de Carlos Moisés com a saúde de Mafra e da região”, destacou o presidente.

O secretário de Estado da Saúde, Aldo Baptista Neto, informou que desde 2019 o Governo do Estado repassou mais de R$ 120 milhões para o hospital para diversos investimentos como custeio, manutenção, compra de equipamentos e outros. “Trabalhamos para levar o serviço de saúde mais próximo ao cidadão catarinense.”

Mais obras para o município

Ainda para o município, o chefe do Executivo estadual garantiu R$ 4,9 milhões para pavimentação do eixo de ligação à BR-116, na Rua Germano Neundorf. O investimento será por transferência especial – recursos direto às prefeituras, sem a necessidade de convênios.

O ato ocorreu durante a visita do governador na obra de pavimentação da rua Escoteiro Souza Neto. O secretário de Estado da Infraestrutura, Thiago Augusto Vieira, também acompanhou.

O prefeito de Mafra, Emerson Maas, agradeceu a atenção do governador e enfatizou que muitas melhorias estão sendo e serão feitas, pois o município conta com a parceria do Governo do Estado.