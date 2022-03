Grande “Bazar dos Dois Reais” será realizado em Mafra neste sábado e domingo

O grande Bazar dos Dois Reais – com inúmeras opções de roupas e calçados com o preço único de R$ 2,00 a peça – será realizado neste sábado e domingo no Salão de Eventos do Santuário Aparecida de Mafra.

O evento será das 08h às 17h com reposição diária do estoque para evitar aglomerações. Serão mantidos todos os protocolos de prevenção contra a Covid-19.

Compareça e economize! A renda do bazar será destinada às ações beneficentes da campanha Páscoa Solidária do Circo Social em parceria com a Pastoral da Criança, que será realizada em 20 comunidades de Riomafra com previsão estimada de atendimento a 2.000 crianças.

PROGRAME-SE:

Bazar dos Dois Reais

Local: Salão do Santuário Aparecida de Mafra

Salão do Santuário Aparecida de Mafra Dias: 05 e 06 de março (sábado e domingo)

05 e 06 de março (sábado e domingo) Horário: 08h às 17h

08h às 17h Endereço: Avenida Coronel Severiano Maia, em frente ao Hospital São Vicente de Paulo.

