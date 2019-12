Grêmio Estudantil “Fênix” da Escola Tenente Ary Rauen realiza oficinas

1 de 24

Os alunos do Grêmio Estudantil “Fênix” da EEB Tenente Ary Rauen, em Mafra, desenvolveram durante todo o ano de 2019 diversas oficinas. Foram realizam atividades pertinentes a Páscoa, Dias das Mães, confecção de massinhas e oficina de Natal com os alunos dos anos iniciais da própria escola, com idade entre seis e dez anos. Os alunos interagiram e resgataram a tradição na confecção de casquinhas de páscoa, massinhas e bolachas natalinas.

Cada oficina levou em média três horas no contraturno escolar, e os alunos participantes contribuíram com R$ 5,00 para ajudar nas despesas, bem como colaborar com o Grêmio. O valor arrecadado foi usado para a compra de 100 gibis para o acervo da biblioteca da escola. “Pequenas atitudes, mas que fazem a diferença. Essa equipe do Grêmio Estudantil é show!”, comentou a professora Francine Fernandes.