Grupo de Emagrecimento da ESF Vila Nova participa de oficina de culinária saudável

Compartilhar no Facebook

Bolo de maçã funcional, cookies sem açúcar, smoothie de manga, suchá relaxante de camomila com maracujá, patê de sardinha e crepioca de forno. Esse foi o cardápio que os 10 participantes do grupo de emagrecimento da ESF Vila Nova prepararam na manhã da última segunda-feira, 18.

A atividade, cujo objetivo foi o de incentivar alimentação saudável por meio de preparações práticas e fáceis que auxiliam no processo de emagrecimento, contou com a orientação dos profissionais Andriéllen Marciniak – nutricionista, Kamila K. Schafacheck – educadora física, Maria Eduarda Peters – Estagiária de Nutrição e Joseane Paes – Agente Comunitária de Saúde.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Sobre o grupo

O Grupo de Emagrecimento acontece semanalmente e é distribuído em 10 encontros com equipe multiprofissional – do Nasf-AB e ESF Vila Nova. Para mais informações, entrar em contato com a ESF pelo telefone: 99127-0140.