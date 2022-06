Grupo de Emagrecimento do Caic e Vista Alegre apresenta resultados positivos

Compartilhar no Facebook

Após 10 encontros semanais, de 21 de fevereiro a 23 de maio, aconteceu o encerramento do grupo de emagrecimento das ESFs Caic e Vista Alegre. No total, nove pessoas da comunidade participaram das atividades propostas como prática de atividade física, controle das emoções, auriculoterapia, além de orientações nutricionais. Os encontros organizados pelo Nasf-AB/Equipe Multiprofissional e ESF Caic e ESF José Tauscheck, teve como objetivos o emagrecimento saudável, qualidade de vida, prevenção de doenças, relação saudável com a comida e substituições saudáveis de alimentos.

Equipe de apoio

Para que tudo acontecesse houve envolvimento de uma equipe composta por nutricionista (Andriéllen Marciniak), educadora física (Kamila K. Schafacheck), psicólogo (Ramiro B. Schonardie), assistente social (Alci T. Leite), técnica de enfermagem (Sidineia Strack), técnica de saúde bucal (Carla S. Ribeiro), agente comunitária de saúde (Alessandra P. dos Santos) e estagiária de nutrição (Maria Eduarda Peters).

A nutricionista destaca que os resultados após todos os encontros foram positivos. “A saúde vai muito além do peso e foi o que identificamos no grupo: a maioria dos participantes tiveram melhora significativa nos níveis de pressão arterial e glicemia de jejum, além da redução de peso, circunferência abdominal e percentual de gordura corporal”, explicou Andriéllen.

Novos encontros

Já estão acontecendo os encontros do segundo grupo de emagrecimento, desta vez na ESF Vereador Edson Luís Schultz em conjunto com a ESF Ricardo Gregório (Vila Nova). Quem desejar participar dos encontros, que são gratuitos, deve entrar em contato com ESF de referência para mais informações.

