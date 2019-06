Grupo de Escoteiros Falcão Negro realiza ações no Centro Infantil Vila Olsen

O Centro de Educação Infantil Municipal Vila Olsen recebeu no último sábado (15), a visita do Grupo Escoteiros Falcão Negro, que realizou, em parceria com a comunidade escolar, diversas atividades recreativas e ecológicas, cumprindo tarefas do programa anual da União dos Escoteiros do Brasil (UEB).

Junto aos pais e alunos da escola desenvolveram ações ao ar livre que proporcionaram a interação com a comunidade, mostrando o que é e como atua o grupo de escoteiros e ainda o plantio de árvores frutíferas – jabutica, pitanga e araçá, além de sombreiras e de flores (amor perfeito). Essas últimas atividades estão dentro de um programa de revitalização para as escolas.

A gestora da unidade, Jacqueline Vanderlinde, agradeceu ao Grupo Escoteiros Falcão Negro e destacou a participação (do grupo) como muito importante no que se refere à aproximar a comunidade e a escola. “Ficamos muito felizes com o evento realizado, com a participação dos pais e principalmente pela ação do grupo de escoteiros”, mais uma vez trazendo a comunidade para dentro da escola, declarou. Ela falou ainda da revitalização da escola. “Foi uma manhã incrível e de grande aprendizado, trabalho em equipe, respeito à natureza, deixando nossa escola mais bonita”.

SUPERANDO EXPECTATIVAS

O diretor técnico do grupo, Claudio José Hüebl, destacou que a atividade superou as expectativas, com a comunidade participando ativamente e ainda com o bom tempo colaborando. Ele explicou que atividades semelhantes foram realizadas também nas escolas Monteiro Lobato e Mario de Oliveira Goeldner.

Hüebl salientou que as atividades de plantio de árvores fazem parte do projeto Muteco – Mutirão da Ecologia, uma das propostas pela União dos Escoteiros do Brasil para serem executadas anualmente. A outra atividade realizada na escola foi de Educação Escoteira, quando divulgam os objetivos do Grupo Escoteiros Falcão Negro.