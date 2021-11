Grupo Neuromax realiza II Jornada de Atenção do AVC – Acidente Cérebro Vascular

Evento alcançou mais de 2400 pessoas levando informação sobre a doença

A Jornada de atenção ao AVC está na sua II edição, tendo intuito de atender os diferentes níveis de atenção ao AVC, desde a prevenção, diagnóstico, tratamento e reabilitação do paciente com AVC. Esta ação teve início no ano de 2019, em prol da promoção e atenção em saúde e cuidado do AVC, ação esta que iniciou junto ao Hospital São Vicente de Paulo em parceria com a Universidade do Contestado, com o intuito de fortalecer as ações que busquem os diferentes níveis de cuidado com a saúde.

Para isso, foram realizadas atividades como Palestras, cursos e ações de atenção à saúde voltadas para a comunidade. Até o momento, as ações presenciais foram realizadas nos municípios de Mafra, Blumenau e Indaial, logo sendo realizadas também no município de Joaçaba

As palestras atingiram diferentes públicos, desde ensino infantil até ensino superior, assim como, profissionalizantes e profissionais de várias áreas. Foram disponibilizadas ações também no formato online, possibilitando assim que mais pessoas pudessem ter acesso ao importante conteúdo tratado.

As atividades tiveram início no dia 13 de outubro, finalizando oficialmente a Jornada em Mafra no dia 29 de outubro, que é o Dia Internacional de Atenção ao AVC, contudo, as ações estão sendo continuadas nos demais municípios Na campanha mundial deste ano, o tema foi “O AVC não fica em casa”, por este motivo, buscou-se atender diferentes públicos e esferas profissionais dentro desta temática, enfatizando principalmente sobre o reconhecimento dos sinais e sintomas do AVC, assim como, a importância de contatar o SAMU – serviço de atendimento móvel de urgência.

Este evento já alcançou até o momento 600 pessoas diretamente e 2400 pessoas indiretamente. E, devido a repercussão positiva da Jornada, estas ações serão continuadas no mês de novembro nas demais escolas da região de Mafra e também na cidade de Joaçaba/SC, em parceria com o Hospital Universitário Santa Terezinha (HUST).

A Jornada é uma iniciativa da Neuromax em parceria com o Hospital São Vicente de Paulo e a Universidade do Contestado, assim como, apoiadores como AMPLAMED, UNIMED, NEUROLÓGICA, UNICRED e RBG, as quais vem desenvolvendo ações gratuitas com objetivo educacional e de conscientização na área da saúde, com enfoque sobre as doenças cerebrovasculares, especialmente neste mês o AVC.

O Grupo Neuromax é uma empresa que há três anos vem trazendo serviços e informação em saúde para toda a região de SC, o qual foi fundado pelo Dr. Michael Ricardo Lang, Neurocirurgião e Neurorradiologista.