Guarnição Especial de Mafra promoveu a ação ‘Vem com a PM’

No último sábado, dia 18, a Guarnição Especial de Mafra – GEMFA realizou a ação ‘Vem com a PM’ com o objetivo de aproximar a população da Polícia Militar.

Durante ‘Vem com a PM’ a comunidade pode conhecer mais de perto os trabalhos desenvolvidos pela Guarnição Especial de Mafra, e das atividades desenvolvidas pelos parceiros da ação: Corpo de Bombeiros Militar de Mafra, as secretarias municipais de Assistência Social e da Saúde, o Centro de Referência Especializado de Assistência Social de Mafra – CREAS, o Conselho Tutelar, os centros de Atenção Psicossocial- CAPS de Mafra, Rio Negro e Itaiópolis e o Serviço Social do Comércio – SESC.

O evento também contou com apresentações artísticas.