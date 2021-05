Guarnição Especial de Polícia Militar de Mafra tem novo comandante

Compartilhar no Facebook

Na manhã da última terça-feira (4) ocorreu a passagem de comando da Guarnição Especial de Polícia Militar de Mafra (Gemfa).

O evento foi realizado no gabinete do comando da Gemfa, com número reduzido de participantes, face a pandemia que estamos enfrentando e foi presidido pelo comandante da 2ª Região de Polícia Militar, sediada em Lages, coronel Newton Fernando Ayres dos Anjos.

Se despediu do comando, após pouco mais de quatro anos a frente da unidade e do serviço ativo da Polícia Militar de Santa Catarina (PMSC), após mais de 27 anos de serviço, o tenente-coronel Marcelo Pereira, passando o comando ao major Givanildo Rodrigues.

O novo comandante é natural de Florianópolis e já pertencia ao efetivo da Gemfa desde o ano passado, exercendo a função de subcomandante.

Após o ato da passagem de comando foram prestadas homenagens ao tenente-coronel Marcelo Pereira e sua família, pelos relevantes serviços prestados a comunidade mafrense, onde atuou por cerca de 21 anos da sua carreira, e também nos municípios de Itaiópolis, Papanduva e Monte Castelo, os quais integram a área de atuação da Gemfa.

Ao oficial que deixa o comando da Polícia Militar em Mafra e o serviço ativo da PMSC, nossos agradecimentos e votos de felicidade nessa nova etapa de sua vida. Ao oficial que assumiu o comando, nossas boas vindas e desejo de sucesso a frente do efetivo da Gemfa.

