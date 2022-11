“Higiene e Saúde” foi o tema desenvolvido com crianças do Maternal I do CEIM Nossa Senhora das Graças”

“Higiene e Saúde” é o nome do projeto desenvolvido pelo Centro de Educação Infantil Municipal Nossa Senhora das Graças com a finalidade de mostrar a importância da higiene, autocuidado e conhecimento do próprio corpo, por meio de momentos de aprendizagem, através de atividades lúdicas e brincadeiras. Pelas atividades, os alunos do Maternal I aprenderam a desenvolver a sua autonomia, e dessa forma, o crescimento e desenvolvimento saudável.

Realizando diferentes trabalhos, atividades, brincadeiras em sala de aula, a professora Karine Maria Mayer de Paula, turma do Maternal I, período Vespertino focou em temas relacionados à higiene e saúde. “Durante o projeto foram trabalhados valores através dos saberes e conhecimentos voltados à Higiene; Higiene dos dentes; Saúde; Crescimento; Conhecer as transformações do corpo em crescimento; Autocuidado; Autoconhecimento; Autonomia; Imagem e limites do próprio corpo; Corpo e suas partes, desenvolvendo assim o senso de cuidado, respeito, autonomia, higiene, responsabilidade e cidadania”, explicou a professora.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Projeto para a vida

O projeto foi desenvolvido de forma a ser incorporado progressivamente durante todo o ano e também na vida das crianças, criando e adquirindo hábitos de higiene, autocuidado e alimentação saudável.

Quanto aos campos de experiências, procurou desenvolver as habilidades da BNCC e promover a aprendizagem, associando o projeto ao eu, o outro e o nós; corpo, gestos e movimentos; traços, sons, cores e formas; escuta, fala, pensamento e imaginação; espaços, tempos, quantidades, relações e transformações.

Respeito às diferenças

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

O objetivo do projeto também é levar as crianças da educação infantil a perceber que as pessoas têm características físicas diferentes, respeitando essas diferenças. “Respeitar regras básicas de convívio social nas interações e brincadeiras; Demonstrar imagem positiva de si e confiança em sua capacidade para enfrentar dificuldades e desafios; Apropriar-se de gestos e movimentos de sua cultura no cuidado de si e nos jogos e brincadeiras; Demonstrar progressiva independência no cuidado do seu corpo entre muitos outros, foram aspectos trabalhados durante a execução do projeto”, explicou a professora Karine.

Para ela, trabalhar com este projeto “foi muito gratificante na medida em que se pode observar o aprendizado de forma significativa, pois é na educação infantil que se desenvolve a base e o alicerce para toda vida escolar da criança”.

“Este Projeto Merece Aplausos”

A partir deste ano publicamos uma série de reportagens sobre projetos positivos desenvolvidos pelas escolas da rede municipal de ensino, denominado “Este Projeto Merece Aplausos”. Mais informações no site da Prefeitura www.mafra.sc.gov.br (Criatividade na Educação) na página da Educação, Espaço Escola.