Hoje acontece mais um Dia D de vacinação contra gripe

Idosos com mais de 60 anos, professores e trabalhadores da saúde tem mais uma oportunidade para tomar a vacina contra gripe (Influenza)

Neste sábado, dia 29, das 8 às 17 horas, as ESFs que possuem sala de vacinação estarão abertas novamente para atender com exclusividade o público-alvo desta etapa de vacinação contra gripe: idosos com mais de 60 anos, professores e trabalhadores da saúde.

Professores e profissionais de saúde que forem receber a vacina contra Influenza devem levar algum comprovante que ateste vínculo como holerite ou registro de conselho ou declaração da unidade escolar no caso dos professores.

A Secretaria Municipal de Saúde desenvolve estratégias para evitar aglomerações nas unidades de saúde, por esta razão é importante que a população alvo dessa etapa compareça neste Dia D na unidade de saúde de referência. Vale lembrar que é obrigatório o uso de máscara.

Pessoas que tomaram a primeira ou a segunda dose da vacina contra a Covid-19 devem esperar pelo menos 15 dias para tomar o imunizante contra a gripe.

Salas de vacinação

Mafra conta com 10 salas de vacina credenciadas que estão alocadas nas seguintes Unidades de Saúde da Família:

ESF Ben. Ulla Schneider- Jardim América – Rua José Reitmeyer, s/n. 3642-9291 / cel 984550252

ESF Ricardo Gregório – Vila Nova – Rua Carlos Urbanite, s/n. 3642-7124 / cel 984558095

ESF CAIC – Avenida das Rosas, 6377 – Vila das Flores. 3642-5586 / cel 984557082

ESF Ben. Ana Zilda Ruthes – Espigão do Bugre – Rua Ramiro Ruthes, s/n. 3643-5162 / cel 984548351

ESF Central (temporariamente atendendo na Policlínica Municipal) – Rua Dr. Mathias Piechnick, 55 – 3641-5200 / cel 984362398

ESF Guilherme Ganzert – Faxinal – Rua José Stoebel Filho s/n – 3643-1008 / cel 984549625

ESF Edvino Hable – São Lourenço – Estrada Geral São Lourenço – 3643-6074 / cel 98455 0073

ESF Ben. José Tauscheck – Vista Alegre – Rua Tupinambás, s/n. 3642-8005 / cel 984550565

ESF Vereador Edson Luiz Schultz – Restinga – Rua Cirineo Mota Espesin esq. c/ Ben. Paulo Tavares – 3645-1033 / cel 984362875

ESF Juventino Haas Petters – Bela Vista do Sul – Rua Primitivo Peters, s/n. 3642-8678 / cel 984484650. (atende comunidade de Augusta Vitória e Saltinho do Canivete).