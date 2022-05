Homem de 26 anos de idade é preso após furtar carne em supermercado de Mafra

Ocorrências do período de 06 a 09 de maio de 2022.

POSSE/PORTE DE ENTORPECENTES

Na sexta-feira, 6, por volta das 11h, a Polícia Militar de Mafra fazia rondas na Rua Euclides da Cunha, Vila Argentina, quando abordou dois homens, um com 34 e outro com 40 anos de idade em atitudes suspeitas. Durante a revista pessoal foram encontradas duas “pedras” de crack com o primeiro e uma “pedra” de crack com o segundo abordado, sendo lavrado em desfavor de ambos um Termo Circunstanciado (TC), por porte/posse de entorpecentes e apreendida a droga.

Na sexta-feira, 6, por volta das 18h40, a Polícia Militar de Mafra fazia rondas na Rua Pasteur, Vila Argentina, quando abordou um homem de 19 anos de idade em atitudes suspeitas. Durante a revista pessoal foram encontradas em sua posse seis “pedras” de crack, sendo lavrado em seu desfavor um Termo Circunstanciado (TC), por porte/posse de entorpecentes e apreendida a droga.

Na sexta-feira, 6, por volta das 19h, a Polícia Militar de Mafra fazia rondas na Rua Jovino Lima, Vila Ferroviária, quando abordou um homem de 33 anos de idade em atitudes suspeitas. Durante a revista pessoal foi encontrada em sua posse uma “bucha” de maconha, sendo lavrado em seu desfavor um Termo Circunstanciado (TC), por porte/posse de entorpecentes e apreendida a droga.

Na sexta-feira, 6, por volta das 19h20, a Polícia Militar de Mafra fazia rondas na Rua Uruguai, Vila Argentina, quando abordou um homem de 34 anos de idade em atitudes suspeitas. Durante a revista pessoal foram encontradas em sua posse seis “pedras” de crack, sendo lavrado em seu desfavor um Termo Circunstanciado (TC), por porte/posse de entorpecentes e apreendida a droga.

Na sexta-feira, 6, por volta das 20h40, a Polícia Militar de Mafra fazia rondas na Rua Servidor Hipolito Martins, Vila Nova, quando abordou uma mulher de 18 anos de idade em atitudes suspeitas. Durante a revista pessoal foi encontrada em sua posse uma “bucha” de cocaína, sendo lavrado em seu desfavor um Termo Circunstanciado (TC), por porte/posse de entorpecentes e apreendida a droga.

Na sexta-feira, 6, por volta das 23h20, a Polícia Militar de Mafra fazia rondas na Rua Benemérito Augusto Schableski, Vila Ivete, quando abordou um homem de 22 anos de idade em atitudes suspeitas. Durante a revista pessoal foi encontrada em sua posse uma “bucha” de maconha, sendo lavrado em seu desfavor um Termo Circunstanciado (TC), por porte/posse de entorpecentes e apreendida a droga.

No sábado, 7, por volta das 22h40, a Polícia Militar de Mafra fazia rondas na Avenida Presidente Nereu Ramos, Bairro Jardim do Moinho, quando abordou um veículo com dois ocupantes em atitudes suspeitas. Durante a revista veicular foram encontrados apetrechos costumeiramente utilizados para o consumo de drogas, além de certa quantidade de maconha. Foi lavrado em desfavor dos ocupantes, um homem de 26 anos e uma mulher de 24 anos de idade um Termo Circunstanciado (TC), por porte/posse de entorpecentes e apreendida a droga.

FURTO EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL

Na sexta-feira, 6, por volta das 18h10, a Polícia Militar de Mafra deslocou até a Avenida Frederico Heyse, Alto de Mafra, onde funcionários de um hipermercado flagraram um homem de 26 anos de idade furtando gêneros alimentícios (carne), sendo o referido homem preso em flagrante por crime de furto e encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Mafra para as providências cabíveis.

Na sexta-feira, 6, por volta das 20h40, a Polícia Militar de Mafra deslocou até a Rua Felipe Schmidt, Alto de Mafra, onde funcionários de um supermercado flagraram um homem de 24 anos de idade furtando gêneros alimentícios (carne), sendo o referido homem preso em flagrante por crime de furto e encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Mafra, para às providências cabíveis.

ROUBO

Na sexta-feira, 6, por volta das 21h15, a Polícia Militar de Mafra deslocou até a Rua da Pedreira, Bairro Jardim do Moinho, onde um homem de 23 anos de idade relatou que presta serviços como motoboy e que ao fazer uma entrega no final da Rua da Pedreira foi assaltado por dois homens fazendo menção de estarem armados, sendo roubado o bag (caixa) da motocicleta contendo uma pizza e refrigerante, além do celular da vítima e certa quantia em dinheiro. Por volta das 23h50, uma equipe da PM fazia rondas na Rodovia BR 116, Vila Argentina, quando se deparou com um homem de 34 anos de idade o qual estava de posse do cartão de crédito da vítima, sendo inclusive reconhecido pela mesma vítima como autor do roubo. O referido homem foi preso em flagrante pelo crime de roubo e encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Mafra, para às providências cabíveis.