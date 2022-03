Compartilhar no Facebook

No último sábado (12), por volta das 15h, a Polícia Militar de Mafra deslocou até a Rua Germano Neundorf, Vila Nova, onde um morador deteve um homem que juntamente com outros dois homens estavam furtando fios de cobre num barracão de sua propriedade.

No local foi preso um homem de 47 anos de idade, o qual estava de posse de uma mochila com fios de cobre e um alicate e confessou o furto, sendo conduzido até a Delegacia de Polícia Civil de Mafra para as providências cabíveis.