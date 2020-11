Homem é encontrado morto em meio a incêndio no Bútia do Lageadinho

Na noite desta segunda-feira (16), por volta das 19h10, a guarnição do ABTR-100 do Corpo de Bombeiros de Mafra deslocou-se até a localidade de Bútia do Lageadinho para atender a solicitação de incêndio em lavoura de milho.

O incêndio ocorreu na mata nativa e reflorestamento de eucalipto, atingindo uma área estimada de 8.000 m², com focos distantes entre si e local de difícil acesso, levando mais de duas horas para a extinção, gastando aproximadamente 5.000 litros de água. Foi encontrado por familiares o corpo de um masculino de 61 anos, que segundo informações, o mesmo encontrava-se caído em meio ao fogo, com ausência total dos sinais vitais, apresentando queimaduras de 2º grau na face, região posterior da cabeça, costas e membros inferiores, sendo acionada a equipe do Samu que se fez presente no local, ficando o corpo aos cuidados da Polícia Militar.