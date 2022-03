Homem é preso em Mafra após ameaçar esposa e agredir adolescente

Compartilhar no Facebook

No sábado, dia 12, por volta das 17h, a Polícia Militar de Mafra deslocou até a Rua Doutor Ovande Ferreira do Amaral, Vila Jardim América, onde uma mulher de 37 anos de idade relatou que foi ameaçada de morte pelo seu marido, um homem de 27 anos.

Relatou ainda que seu filho de 16 anos ao intervir em seu favor entrou em vias de fato com o padrasto, sendo atingido no rosto por um copo de vidro, resultando em lesão corporal de natureza leve.

O adolescente foi encaminhado a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) pelo Corpo de Bombeiros. O homem foi preso em flagrante por ameaça e lesões corporais, com as disposições constantes da Lei Maria da Penha e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Mafra para as providências cabíveis.