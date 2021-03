Homenagem aos profissionais da saúde e familiares das vítimas da Covid-19 em Mafra

Na manhã desta sexta-feira (19) foi realizado um ato no Hospital São Vicente de Paulo (HSVP), em Mafra, em homenagem aos profissionais da saúde e demais instituições que estão há mais de um ano na batalha contra o Covid-19 e solidariedade aos familiares dos pacientes acometidos pelo vírus.

O momento contou com a participação de profissionais do hospital, Polícia Rodoviária Federal, Bombeiros, Polícia Militar, Polícia Civil, DEAP, imprensa local e demais amigos do HSVP.

Sob as palavras do diretor da instituição, o Sr. Dorvalino, foi feita uma oração, seguidos por um minuto de silêncio e soltados balões brancos representando o total de óbitos ocorridos no hospital por COVID, ao som dos sinos da Paróquia Nossa Senhora Aparecida, finalizando com uma salva de palmas.