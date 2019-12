Hospital de Mafra conquista certificado de qualidade em ressonância magnética

O serviço de Ressonância Magnética realizada pelo SDI – Serviço de Diagnóstico por Imagem do Hospital São Vicente de Paulo foi reconhecido por sua qualidade, sendo Certificado pelo CBR – Colégio Brasileiro de Radiologia.

Para a conquista desta certificação, é realizada uma avaliação criteriosa da estrutura física, dos equipamentos, do corpo clínico e dos laudos de exames. Somente após a aprovação de todos estes itens, o serviço recebeu o referido Selo de Qualidade.

O uso dos selos do CBR transmite aos médicos solicitantes à população e às operadoras de saúde maior segurança nos resultados dos exames realizados e um diferencial para os serviços certificados.

AS CERTIFICAÇÕES

Programas de garantia de qualidade são essenciais em todos os setores de prestação de serviços. Sendo assim o CBR elaborou programas especializados na avaliação em várias áreas como áreas de Ultrassonografia, Mamografia, Tomografia Computadorizada e Ressonância Magnética, proporcionando mais qualidade e segurança para os pacientes nos exames realizados.

O Programa de Selos de Qualidade do CBR avalia desde o equipamento até as imagens e o relatório final para verificar se todos os pontos estão adequados. Somente após esta avaliação, a clínica e/ou serviço tem o aval para mostrar que tem sua qualidade reconhecida pelo CBR.

O CBR

O Colégio Brasileiro de Radiologia e Diagnóstico por Imagem é uma entidade nacional que representa oficialmente a especialidade no Brasil ao reunir os médicos especialistas em Radiologia e Diagnóstico por Imagem e aqueles que utilizam um dos métodos do CBR como atividade secundária.

A RESSONÂNCIA MAGNETICA DO HSVP

No Hospital São Vicente de Paulo, uma das profissionais que trabalha com o procedimento é a médica radiologista Dra. Louise Caroline Azevedo Ferreira. Graduada pela Universidade do Vale do Itajaí, cursou Especialização – Residência Médica em Radiologia e Diagnóstico por Imagem, pela cínica X-Leme, Hospital Universitário Cajuru e Santa Casa de Misericórdia de Curitiba. A doutora Louise que é membro titular do Colégio Brasileiro de Radiologia, é a responsável técnica do Serviço de Imagem do HSVP – SDI, que explica “para aprimorar ainda mais o Serviço de Imagem do hospital, contamos ainda com a parceria de outros médicos radiologistas especialistas nas diversas áreas da radiologia, todos membros titulares do CBR, através da telemedicina.”

A ressonância magnética é um exame que, como o nome diz, usa campos magnéticos para criar imagens em alta definição dos órgãos.

“A importância deste serviço se reforça, quando lembramos que nossa instituição é credenciada como hospital de alta complexidade em Neurocirurgia além de possuir uma Unidade especial de AVC, para atendimento aos pacientes com acidente vascular cerebral.” , afirma a Dra. Louise.

As imagens são essenciais para a intervenção médica em certos casos neurológicos, o que se torna muito importante para o HSVP estar preparado para atender com excelência quem busca pelos seus serviços nos momentos de necessidade.