Hospital de Mafra é referência no serviço de alta complexidade em cardiologia

O Serviço de alta complexidade em cardiologia do Hospital São Vicente de Paulo (HSVP) é referência não só do Planalto Norte de Santa Catarina, mas também da região que engloba: Jaraguá do Sul, Guaramirim, Massaranduba, Schroeder e Corupá.

Sendo assim, atende diariamente a pacientes em vigência de infarto agudo do miocárdico, quais necessitam encaminhamento urgente para o setor de hemodinâmica, para realização de cateterismo e angioplastia coronariana. Este transporte acontece por via terrestre ou aérea realizado pelo SAMU.

“Tamanha agilidade é de suma importância para que possamos salvar a vida das pessoas”, explica o Dr. Rafael Sachet, médico cardiologista/hemodinamicista e coordenador do serviço de cardiologia do HSVP.

Caso seja necessária intervenção cirúrgica, o paciente é encaminhado aos cirurgiões cardíacos Dr. Raul Armando Micalai e Dra. Any Puchauskie, que compõe a equipe especializada do HSVP.

