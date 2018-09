Hospital de Mafra realiza cirurgias para correção de cálculo renal via laser

O Hospital São Vicente de Paulo deu mais um passo rumo ao progresso, na busca pela garantia da saúde e qualidade de vida dos cidadãos de Mafra e região. No dia 19 de setembro, realizaram-se três cirurgias para a correção de cálculo urinário – renal, ureteral e na bexiga, a partir de equipamentos à laser – tecnologia de ponta que já está disponível no HSVP.

O cálculo renal, também conhecido como “pedra no rim”, é responsável por uma das piores dores possíveis no organismo humano, configurando-se como a principal causa urológica de ida ao médico. Segundo a Sociedade Brasileira de Urologia, no Brasil, os problemas com pedras nos rins afetam cerca de 15% dos homens e 8% das mulheres.

Pensando no bem-estar dos nossos pacientes, o Hospital São Vicente de Paulo agora realizará os procedimentos cirúrgicos que tratam desse problema por meio da ureterolitotripsia: técnica para a retirada das pedras, via aparelho à laser. Desta forma, o processo torna-se mais rápido, com sedação, e alta no mesmo dia, uma vez que o tratamento de calculose ureteral acontece de forma mais dinâmica, prática e resolutiva.

Essa é uma alternativa minimamente invasiva, executada através de aparelhos endoscópicos (sem cortes) que visualizam o cálculo para que, então, possam fragmentá-los por meio do laser. Feita a desobstrução, é inserido um cateter, conhecido como “duplo J”, que atuará na drenagem da urina do rim e bexiga, a fim de evitar a obstrução por coágulos, fragmentos de cálculos e para perfeita cicatrização ureteral (canal onde normalmente o cálculo impacta na crise de dor).

No Hospital São Vicente de Paulo os procedimentos foram guiados pelo médico Carlos Eduardo Caldeira Santin, que é especialista neste segmento da medicina. Para ele, oferecer mais essa opção de tratamento e serviço para a população é uma grande contribuição à saúde e bem-estar da comunidade mafrense.

COMO ACONTECE O CÁLCULO RENAL?

Essa complicação é em geral multifatorial, devido a baixa ingesta hídrica, dieta rica em sal e carne vermelha, hereditariedade, genética, disfunção metabólica que faz com que determinadas substâncias, como o cálcio e sódio, não sejam eliminadas naturalmente, acumulando-se no órgão e formando pedras que podem se alojar no rim ou irem para o canal da urina.

SOBRE O MÉDICO

Carlos Eduardo Caldeira Santin possui graduação em Medicina pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná (2008). Tem Residência em Cirurgia Geral pelo Hospital Angelina Caron (2010-2011), e Urologia (2012-2015) pelo Hospital da Cruz Vermelha Paraná.