Hospital Materno Infantil mais perto de ser instalado em Mafra

Comitiva de Mafra e Itaiópolis foram até Florianópolis se reunir com o secretário de Saúde visando a instalação do hospital no município. Câmara técnica tratará do assunto no próximo dia 10

Na quarta-feira (1º), alguns vereadores, representando Mafra, participaram de uma audiência na Secretaria Estadual de Saúde, para tratar sobre a questão Hospital Materno Infantil.

Acompanhando a comitiva estava a vice-prefeita Celina Dittrich Vieira o secretário de Saúde do município, Plínio Saldanha e dois vereadores de Itaiópolis.

Na reunião com o secretário de Estado, Andre Motta Ribeiro, os representantes mafrenses manifestaram o interesse quanto à possível instalação do Hospital Materno Infantil no município.

“As informações passarão pela Câmara Técnica, e acontecerá através do secretário da Saúde do município, a solicitação estará em pauta na reunião do dia 10 de dezembro, a CIR aprovando, o governo do estado analisará todo o processo”, explicou a presidente do legislativo mafrense Dircelene Dittrich Pinto.

A CIR é a Comissão de Intergestores Regional, cujas decisões são tomadas por consenso numa gestão solidária entre os gestores municipais de Santa Catarina.

A solicitação regional é importante, pois não irá beneficiar apenas nosso município, mas todas as cidades do planalto norte é uma demanda antiga no município, e agora encontrou força junto aos poderes legislativo e executivo.