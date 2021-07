Hospital São Vicente de Paulo está precisando de sangue! Saiba como ser um doador

O Hospital São Vicente de Paulo está precisando de sangue! Doadores devem entrar em contato com a Agência Transfusional do hospital. Confira na imagem abaixo os contatos.

Irmãos de Sangue Riomafra

O grupo Irmãos de Sangue Riomafra é formado por pessoas de Rio Negro, Mafra e região com o objetivo de fazer o bem sem olhar a quem.

Atualmente conta com quase 400 voluntários ativos. No ano de 2020 enviou 700 voluntários para os hemocentros da região. Foram 641 doações válidas. Levando em consideração que cada doação pode salvar três vidas, foram quase 2.000 vidas salvas em 2020.

COMO SER UM DOADOR

Quem deseja doar sangue pode entrar em contato através do grupo no WhatsApp, que pode ser acessado através do link abaixo:

www.clickriomafra.com.br/doarsangue

Se preferir pode entrar em contato através do número 47 98846-2588 ou pelo e-mail: irmaosdesangueriomafra@gmail.com

Vale ressaltar a importância das doações de sangue. Os hemocentros estão com apelos todos os dias, e depende de nós fazer algo pela comunidade em geral.

Segundo o site do Erasto, para doar sangue neste serviço é necessário:

Estar em boas condições de saúde.

Apresentar documento de identidade original com foto.

Ter entre 16 (com autorização e acompanhamento do responsável – pai e mãe) e 69 anos.

Ter peso mínimo de 50 kg.

Não estar com alergia ou febre.

Não estar grávida ou amamentando.

Não ter ingerido bebida alcoólica nas últimas 12h.

Não ter ingerido alimentos gordurosos no dia da doação.

Não poderá doar:

Pessoas que tiverem alguma contraindicação que conste na atual legislação vigente.

Em caso de doação de menores:

Para ocorrer a doação de menores com idade entre 16 e 17 anos. Este deve estar acompanhado dos dois responsáveis (pai e mãe). Se não for possível a presença de ambos responsáveis, o ausente deve autorizar com documento registrado em cartório a doação do menor e o responsável que for acompanhar a doação deve estar com a autorização.

Como é a doação?

Ao chegar, a pessoa fará um cadastro em nosso banco de dados.

Em seguida será submetida ao teste de Micro-hematócrito (para verificar se doador está com anemia), verificação dos sinais vitais (pressão arterial, batimento cardíaco e temperatura) e avaliação clínica (entrevista).

Não havendo problemas, a pessoa estará habilitada à doação.

Depois disso, é oferecido um lanche que deve ser tomado no local e, em seguida, o doador é liberado.

Interessante você saber que:

A doação não traz risco à saúde.

Todo material utilizado é descartável.

Mulher em período menstrual pode doar, desde que não esteja sentindo cólicas, dor de cabeça ou com fluxo intenso.

Quem doa sangue uma vez não é obrigado a doar sempre.

Antes de ser utilizado, o seu sangue passará pelos seguintes exames: Hepatite B, Hepatite C, Sífilis, Chagas, HTLV, HIV. Intervalo mínimo entre as doações: homens – 60 dias e no máximo 4 vezes ao ano, mulheres – 90 dias e no máximo 3 vezes ao ano.

Doar sangue é seguro? Sim, todo o material utilizado na doação é descartável, de uso único e não oferece qualquer risco ao doador.

Pode ocorrer alguma reação adversa?

Durante a doação e até 24 horas após, podem ocorrer algumas reações adversas, como: hematoma no local da punção, formigamento de mãos e pés, suor, vômito, turvação visual, sensação de desmaio, podendo chegar ao desmaio e raramente convulsão. Algumas dessas situações estão relacionadas a uma má alimentação, stress, ansiedade, uma noite mal dormida.

Depois de doar sangue:

Tome bastante líquido.

Não fume por 2 horas a pós a doação.

Evite bebidas alcoólicas no dia da doação.

Evite esforços físicos no dia da doação.

Só deixe o banco de sangue se estiver se sentindo bem.

O que acontece com o sangue doado?

Após a doação, o sangue é encaminhado para fracionamento, onde é dividido em até quatro hemocomponentes, beneficiando até quatro pacientes. As amostras serão encaminhadas para a realização de exames exigidos por lei (tipagem ABO e RH), pesquisa de anticorpos irregulares e hemoglobina S e pesquisa de doenças infecciosas (HIV, hepatites B e C, chagas, vírus HTLV I/II e sífilis).

Quando vou receber os resultados?

Os resultados dos exames bem como a Carteira de Doador (a) são liberados após 07 (sete) dias da data da doação e deverão ser retirados pessoalmente pelo próprio doador ou terceiro portando uma carteira de identificação oficial com foto do doador.

Como faço uma doação de plaquetas?

Para doação específica de plaquetas por aférese, o doador deve fazer um agendamento com o enfermeiro e passar por uma avaliação prévia para efetuar a doação. Se eventualmente não for possível realizar a doação de plaqueta por aférese, a doação de coleta de sangue total também contempla a doação de plaquetas. A principal diferença é que uma doação de plaquetas por aférese equivale a 12 doações de plaquetas obtidas pela coleta de sangue total.

Diretora Técnica do Hospital Erasto Gaertner: Dra. Carla Simone da Silva | CRM 35421

Responsável Técnico do Banco de Sangue: Dr. João Samuel de Holanda Farias | CRM 27413

Fontes: Guia para Hemovigilância no Brasil – ANVISA, 2015 e PORTARIA Nº 158 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, DE 04 DE FEVEREIRO DE 2016

https://erastogaertner.com.br/pagina/banco-de-sangue

O QUE É A DOAÇÃO DE SANGUE?

A doação de sangue é um gesto solidário de doar uma pequena quantidade do próprio sangue para salvar a vida de pessoas que se submetem a tratamentos e intervenções médicas de grande porte e complexidade, como transfusões, transplantes, procedimentos oncológicos e cirurgias.

Além de pessoas que submetem a procedimentos e intervenções médicas, o sangue também é indispensável para que pacientes com doenças crônicas graves possam viver por mais tempo e com mais qualidade, além de ser de vital importância para tratar feridos em situações de emergência ou calamidades.

Uma única doação pode salvar até quatro vidas. Um simples gesto de amor e solidariedade pode gerar muitos sorrisos. Faça sua parte, independentemente de parentesco entre o doador e quem receberá a doação.

O sangue é insubstituível e sem ele é impossível viver. Por isso, o Ministério da Saúde reforça periodicamente a importância de os brasileiros adotarem a cultura solidária da doação regular e espontânea de sangue.

O objetivo é manter os estoques de sangue sempre abastecidos e não apenas em datas específicas ou quando algum conhecido precisar.

Agora que você entende a importância deste ato de solidariedade, faça a sua parte. Vidas dependem de você!

Hemosc reforça necessidade da doação para repor estoques de sangue

O volume de doadores nos hemocentros de Santa Catarina diminuiu significativamente nas últimas semanas, resultando na baixa dos estoques sanguíneos. Por isso, o Centro de Hematologia e Hemoterapia de Santa Catarina (Hemosc) reforça a necessidade de doações para manutenção do banco.

Nesta semana, estão em situação de nível reduzido o tipo sanguíneo O+, e, em nível de alerta, o que é bastante preocupante, os tipos O- e A+. Os estoques reduziram em torno de 50%.

“Acreditamos que a diminuição se deve ao agravamento da pandemia em todo estado. Nos preocupa a situação do número de doações, pois a demanda de sangue para os hospitais do estado continua grande, inclusive para alguns pacientes com Covid-19. Solicitamos que as pessoas procurem o Hemosc e façam doações. Doar sangue é seguro e seguimos todas as medidas de segurança”, informou o chefe do Setor de Captação de Doadores, Silvio Antônio Battistella.

Conforme dados do Hemosc, antes dos registros de casos de coronavírus, a entidade recebia uma média de 12,5 mil doações mensais. Atualmente, o número caiu para cerca de 11,1 mil, o que corresponde a uma diminuição de 11%.

Atendimento com hora marcada

Todos os cuidados estão sendo tomados para garantir a segurança das pessoas. A doação de sangue está funcionando com hora marcada, que pode ser por telefone ou agendamento direto no site. O Hemosc adotou várias medidas de prevenção nesta época de pandemia, como por exemplo, a readequação do espaço, aferição de temperatura e lavagem das mãos na entrada dos hemocentros e a intensificação da higienização em cada etapa do processo.

Para agendamentos, bem como mais informações sobre as etapas da doação de sangue e onde doar, acesse o site www.hemosc.org.br