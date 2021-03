Hospital São Vicente de Paulo realiza curso de Neuro-Intervenção com simulador virtual

Sob a coordenação das enfermeiras cardiologistas do Hospital Regional São Vicente de Paulo, enfermeira Terezinha e enfermeira Fernanda, em parceria com as empresas Medtronic e RBG, foi realizado o curso de Neuro-Intervenção Prática com a utilização do Simulador Virtual Mentice, com o objetivo de utilizar-se do avanço da ciência e tecnologia para oferecer o melhor tratamento aos pacientes atendidos por esta casa hospitalar, vindos dos 18 municípios que compões a região de abrangência do HSVP.

Participaram do curso, a equipe de médicos da neurologia clínica e cirúrgica, cardiologistas hemodinamicistas, intervencionistas, equipe técnica do HSVP e ainda alunos do curso de medicina. Durante o treinamento, foi possível manusear o simulador, e ainda discutir e simular casos reais clínicos, entendendo quais os materiais mais adequados a serem utilizados em cada caso.

A Mentice é a fornecedora líder mundial de soluções de desempenho endovascular, e este simulador é o único no Brasil com foco para o tratamento de aneurisma e AVC.