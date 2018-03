Hospital São Vicente de Paulo recebe kit hospitalar

O Hospital São Vicente de Paulo, de Mafra, que atende além de casos de urgência e emergência, outras dezenas de especialidades, recebeu nesta terça-feira (27) um kit hospitalar para renovar as roupas de cama e banho da unidade.

A solicitação chegou até o deputado estadual Patrício Destro (PSB) após uma visita na instituição que fez a intermediação junto a Fundação Nova Vida que atendeu o pedido e fez a doação do material.

O kit é composto por tecido para confecção de lençois, fraldas, materiais para uso no centro cirúrgico, cobertores, toalhas de rosto e banho. No fim do ano passado, Patrício Destro também destinou ao São Vicente de Paulo uma emenda impositiva para custeio dos serviços de saúde no valor de R$ 150 mil.