Hospital São Vicente de Paulo recebe visita do ex-secretário de Saúde do Estado

Na manhã desta terça-feira (24) o presidente do Hospital São Vicente de Paulo (HSVP), Valdecir Valoja de Collo, juntamente com demais membros da diretoria, equipe administrativa, equipe médica e técnica do hospital, receberam a visita do ex-secretário de saúde do Estado de Santa Catarina, Dr. André Motta Ribeiro.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Foi um importante momento de troca de informações e de relembrar os desafios vividos durante a fase de enfrentamento da pandemia. Foi também, o momento do Hospital agradecer o apoio e empenho do ex-secretário no pleito que resultou na verba dos R$ 40.605.000,00 milhões que foram recentemente destinados pelo Governo do Estado, através da Secretaria do Estado da Saúde para investimentos em obras de ampliação do Hospital São Vicente de Paulo.

O valor este, que será investido em um empreendimento que compreende novas e modernas instalações composta por uma Torre com 7 pavimentos e área total de 15.575,85m2, qual será construída anexa a atual estrutura do HSVP, ampliando significativamente a capacidade de atendimento do HSVP.