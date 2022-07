Hospital São Vicente de Paulo tem novo Conselho Fiscal

Compartilhar no Facebook

No dia 25 de julho de 2022, os associados reuniram-se em Assembleia Geral Ordinária, para Eleição e Posse do Conselho Fiscal da Associação de Caridade São Vicente de Paulo – ACSVP, para a gestão do Biênio 2022/ 2024 – De 01/08/2022 a 31/07/2024.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Como função, estes membros prestam o seu apoio acompanhando os atos da diretoria do HSVP, com comprometimento, ética, iniciativa e responsabilidade.

O Conselho Fiscal ficou composto por Dr. Carlos Schmieguel como Presidente e Dr. Luiz Augusto dos Santos Lopes como Secretário, sendo assim constituído:

Conselho Fiscal – Efetivos

Sr. Amauri Eduardo Kollross

Sr. Juvêncio Mengarda

Dr Carlos Schmieguel

Dr. Luiz Augusto dos Santos Lopes

Sr. Hilson Ovande Steidel

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Conselho Fiscal – Suplentes

Sr. Evanir Anselmo Weber

Sr. Eloi Ruthes

Dr. Ernesto Carlos Tinoco de Souza

Sr. Jeronimo Ricardo Mann

Dr. Antonio Mário Koschinski