IBGE abre Processo Seletivo Simplificado

O IBGE divulgou nesta quinta-feira (5) os editais do processo seletivo simplificado para trabalhar no Censo Demográfico 2020.

A remunera√ß√£o¬†ser√° de R$ 2.100¬†para¬†Agente Censit√°rio Municipal¬†e¬†R$ 1.700¬†para¬†Agente Censit√°rio Supervisor, havendo¬†os adicionais de f√©rias e 13¬ļ sal√°rio proporcionais e aux√≠lios alimenta√ß√£o, transporte e pr√©-escolar.¬†Ambas as vagas¬†com carga hor√°ria de 40 horas semanais.¬†O¬†pagamento do Recenseador¬†ser√°¬†por produ√ß√£o ‚Äď no site do IBGE¬†(https://censo2020.ibge.gov.br/estimativa-remuneracao)¬†h√° um simulador onde os candidatos podem verificar a remunera√ß√£o a ser obtida, com base nos valores pagos por setor censit√°rio nas diferentes localidades. O cargo n√£o possui¬†hor√°rio fixo, mas √© esperado que o Recenseador se dedique pelo menos 25 horas por semana, inclusive em feriados e finais de semana.

A previsão de contrato para ACM e ACS é estimada em cinco meses e para o Recenseador, três meses. Esse prazo pode ser prorrogado caso isso for necessário para concluir as atividades do censo e se houver recursos orçamentários. O contrato é renovado a cada mês, com base em cumprimento de prazos e produtividade.

O PROCESSO SELETIVO

A organizadora do processo seletivo será o Cebraspe (www.cebraspe.org.br). A inscrição possui uma taxa de R$ 23,61 para o cargo de Nível Fundamental (Recenseador) e R$ 35,80 para o de Nível Médio (ACM e ACS) e pode ser feita no site do Cebraspe.

A sele√ß√£o para ACM e ACS ser√° em prova √ļnica no dia 17 de maio e para o¬†Recenseador uma semana depois, 24 de maio.¬†A prova¬†ser√° aplicada em todos os munic√≠pios, onde houver¬†vagas.

Um detalhe importante: as pessoas que trabalharam recentemente como tempor√°rios, para o IBGE ou qualquer outro √≥rg√£o p√ļblico, tamb√©m poder√£o ser recontratados caso sejam aprovados nesses processos seletivos do Censo 2020.