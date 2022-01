IBGE abre vagas em Mafra para processos seletivos para trabalhos no Censo 2022

O IBGE está com inscrições abertas para mais um tipo de cargo temporário para trabalhos no censo de 2022.

O objetivo do Censo é retratar a demografia do Brasil (quantos somos, onde estamos, como vivemos) através de coleta de dados em TODOS os domicílios (ao contrário de pesquisas amostrais como a PNAD). Para tanto é mobilizado um contingente de mais de 200 mil pessoas no país, resultando na maior operação do Brasil em tempos de paz.

Pelo processo seletivo pretende contratação temporária de 203.222 pessoas em todo país, para trabalhar na organização e operação de coleta do Censo Demográfico 2022.

Em Mafra, será um total de 58 vagas para a função de Recenseador (Escolaridade Ensino Fundamental), e para Agente Censitário Municipal – ACM, Agente Censitário Supervisor – ACS e Agente Censitário de Administração e Informática – ACAI (Escolaridade Ensino Médio).

Remuneração

A remuneração será de R$ 2.100 para Agente Censitário Municipal e R$ 1.700 para Agente Censitário Supervisor.

As inscrições vão até 10 de janeiro de 2022 e podem ser realizadas através do link: https://www.ibfc.org.br/concurso/concurso_selecionado/382.

A inscrição possui uma taxa de R$ 44,00.

Mais informações sobre as provas constam nos editais, disponíveis no site da banca examinadora, FGV ou pelo e-mail da Agência do IBGE de Canoinhas: agcanoinhas@ibge.gov.br