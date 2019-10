Identificado caso de hanseníase em Mafra

Doença voltou a ser registrada no município depois de 5 anos

Um homem de 60 anos foi diagnosticado com hanseníase em Mafra. A identificação da doença foi feita pela Vigilância Epidemiológica do município. É o primeiro registro em cinco anos.

O paciente que era acompanhado pela equipe da Saúde da Família iniciou o tratamento assim que a doença foi identificada.

Segundo especialistas ao menor sinal ou sintoma da doença a pessoa deve procurar uma unidade de saúde o mais breve possível, quanto antes foi iniciado o tratamento, que é feito de forma medicamentosa, mais rápida é a recuperação.

Em Mafra a Saúde possui um serviço de atendimento ao pacientes com hanseníase e para as pessoas que convivem com ele diariamente. O tratamento é gratuito.

O QUE É HANSENÍASE?

A hanseníase, conhecida antigamente como Lepra, é uma doença crônica, transmissível, de notificação compulsória e investigação obrigatória em todo território nacional. Possui como agente etiológico o Micobacterium leprae, bacilo que tem a capacidade de infectar grande número de indivíduos, e atinge principalmente a pele e os nervos periféricos,

Com capacidade de ocasionar lesões neurais, conferindo à doença um alto poder incapacitante, principal responsável pelo estigma e discriminação às pessoas acometidas pela doença.

A infecção por hanseníase pode acometer pessoas de ambos os sexos e de qualquer idade. Entretanto, é necessário um longo período de exposição à bactéria, sendo que apenas uma pequena parcela da população infectada realmente adoece.

OS SINAIS E SINTOMAS MAIS FREQUENTES DA HANSENÍASE SÃO:

Manchas esbranquiçadas, avermelhadas ou amarronzadas, em qualquer parte do corpo, com perda ou alteração de sensibilidade térmica (ao calor e frio), tátil (ao tato) e à dor, que podem estar principalmente nas extremidades das mãos e dos pés, na face, nas orelhas, no tronco, nas nádegas e nas pernas.

– Áreas com diminuição dos pelos e do suor.

РDor e sensa̤̣o de choque, formigamento, fisgadas e agulhadas ao longo dos nervos dos bra̤os e das pernas.

РIncha̤o de ṃos e p̩s.

– Diminuição sensibilidade e/ou da força muscular da face, mãos e pés, devido à inflamação de nervos, que nesses casos podem estar engrossados e doloridos.

– Úlceras de pernas e pés.

– Caroços (nódulos) no corpo, em alguns casos avermelhados e dolorosos.

– Febre, edemas e dor nas juntas.

– Entupimento, sangramento, ferida e ressecamento do nariz.

– Ressecamento nos olhos.

COMO É FEITO O DIAGNÓSTICO DA HANSENÍASE?

O diagnóstico de caso de hanseníase é essencialmente clínico e epidemiológico, realizado por meio do exame geral e dermatoneurólogico para identificar lesões ou áreas de pele com alteração de sensibilidade e/ou comprometimento de nervos periféricos, com alterações sensitivas e/ou motoras e/ou autonômicas.