Idosos com 90 anos ou mais começaram a ser vacinados em Mafra

Os idosos com 90 anos ou mais começaram a ser vacinados na sexta-feira (12) em Mafra com a primeira dose da vacina CoronaVac, conforme as determinações do Estado de Santa Catarina. Este público está sendo vacinado em casa, evitando que o mesmo saia na rua. Profissionais das ESFs de cada bairro se organizaram para vacinar cada idoso utilizando os cadastros das agentes comunitárias de saúde.

Equipes vacinadoras

No dia 12 as equipes vacinaram os idosos pertencente aos postos dos ESFs Central, Caic, Restinga, Jardim América, Vista Alegre, Faxinal, São Lourenço, Saltinho e Bela Vista. Nesta semana a vacinação será dos cadastrados no Vila Nova, Espigão do Bugre, Augusta Vitória e Butiá dos Taborda.

A Secretaria Municipal de Saúde, por meio da Vigilância Epidemiológica, conclama este público-alvo (idosos com 90 anos ou mais) que fique em casa aguardando equipe de vacinação para receber a sua dose.

Panorama da vacinação

Até o momento estão sendo vacinados em todo o município os trabalhadores de saúde em escalonamento e idosos com 90 anos ou mais. De acordo com a Vigilância Epidemiológica, Mafra conta com 158 idosos na faixa etária.

Em caso de dúvidas

Para esclarecimentos sobre cadastro, o idoso ou seu familiar pode entrar em contato com a equipe de saúde do seu ESF. Seguem os telefones abaixo:

ESF Augusta Vitória – 984483531

ESF Bela Vista do Sul – 3642-8678

ESF CAIC 3642-5586

ESF Espig̣o do Bugre Р3643-5162

ESF Faxinal – 3643-1008

ESF Jardim Am̩rica Р3642-9291

ESF Restinga 3645 -1033

ESF Saltinho do Canivete – 984483531

ESF Ṣo Louren̤o Р3642-8464

ESF Vila Nova – 3642-7124

ESF Vista Alegre – 3642-8005

ESF Butiá – 984482834