Idosos de Mafra recebem carteirinha de isentos para o transporte público

A Prefeitura de Mafra realizou na última sexta-feira, dia 10, no Centro de Convivência do Idoso – CCI, a entrega das carteirinhas de isentos para o transporte público, para cerca de 200 idosos e/ou pessoas com deficiências.Â

A reunião realizada contou com a presença da Vice-Prefeita, Celina Dittrich Vieira, que destacou a importância desse benefício aos idosos. “A carteirinha será muito útil para os senhores e é algo muito positivo na melhora da qualidade de vida, na medida em que proporciona o deslocamento sem ônus”, destacou. Ela enfatizou a ação do Executivo municipal, que tem como meta a promoção do bem estar de todos, por meio da Secretaria da Assistência Social. Celina Vieira desejou que todos aproveitem bem as carteirinhas e disse que as portas da Prefeitura de Mafra estão abertas para ouvir a todos.Â

Contatos direto com o cidadãoÂ

A secretária da Assistência Social, Danielle Kondlatsch falou do prazer em receber os idosos nessa entrega tão esperada por todos, da carteirinha de isento para o transporte público. Ela destacou que o momento da confecção dos cadastros foi especialmente importante, uma vez que proporcionou um contato direto com o cidadão. “Pudemos conversar com cada um, saber onde mora, o que gosta de fazer, suas dificuldades e necessidades. Isso nos ajuda para podermos dar um melhor atendimento e sermos mais pontuais nas ações, inclusive no planejamento para 2022”, afirmou.

O Idoso Miguel Martins, de 65 anos, está aposentado há 8 anos. Morador da Vila Grossel disse que o benefício vai ajudar muito, porque agora poderá ir ao centro, aos bancos e ao comércio sem ter que gastar com o transporte. ”Vou fazer muito bom proveito com a minha carteirinha”, declarou.

As carteirinhas de isentos para os idosos e deficientes passaram a ser confeccionadas, a partir deste ano, pela Prefeitura de Mafra, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social. Tem por base as leis municipais nº 4.006, de 2014 e 3.441, de 2009.

Quem desejar obter a carteirinha de isento deve agendar no CCI, pelo telefone (47) 3642-9104.