Inaugurada reforma e ampliação da EMEB Avencal do Saltinho

A Educação de Mafra viveu mais um dia festivo, na última quarta-feira, 20, com a inauguração da reforma e ampliação da Escola Municipal de Educação Básica Avencal do Saltinho, na localidade de Bela Vista do Sul.

A escola recebeu a ampliação e reforma do hall de entrada, sala de biblioteca e sala de informática, 03 novas salas de aula, quadra poliesportiva com banheiros, rampa de acesso, pintura e troca de parte do telhado. Para as obras o município investiu mais de R$ 700 mil de recursos próprios da Secretaria Municipal de Educação.

A comunidade escolar participou da cerimônia de inauguração, que reuniu ainda autoridades municipais do Executivo e Legislativo. Alunos agraciaram o público com apresentações artísticas.

Priorizar as crianças

O Executivo Municipal lembrou o início da gestão, quando eram muitos os pedidos de socorro das escolas do interior. “E agora, após 3 anos de governo, os pedidos estão sendo atendidos: Já foram inauguradas as reformas das escolas de Augusta Vitória, Saltinho do Canivete e Avencal São Sebastião e está em fase de finalização a escola da Bituvinha, além de estarmos construindo a nova escola da Abelhinha Feliz, o que mostra o quanto está sendo investido na Educação no interior”, destacou a administração municipal. E salientou que o grande foco é priorizar as crianças mafrenses, investindo num sistema de ensino, uniformes, kit escolar, tudo de forma padronizado para todos os alunos em todas as escolas do município.

O Legislativo externou a felicidade em participar de uma inauguração em localidades do município. “Como Câmara de Vereadores já participamos de algumas inaugurações no interior do município e isso mostra a atenção especial da gestão e o olhar diferenciado para as escolas do interior. E isso nos alegra muito”, declarou a vereadora representante da presidência.

Sonho concretizado

A diretora da escola, Lislani Gontarski destacou que as entregas são a concretização de um sonho que tanto a comunidade almejava. E lembrou ainda todos os investimentos feitos pela administração municipal na Educação de Mafra: “também contamos com investimentos de grande importância em nossa unidade escolar, como parque infantil, uniforme, material escolar, mochila, tênis, sistema de ensino apostilado, projetores para ensino fundamental, merenda de qualidade, 15 notebooks, entre outros”. Ela agradeceu à toda equipe escolar, à APP e à administração municipal pelas entregas.