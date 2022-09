Inaugurado o novo CRAS da Vila Ivete “Maria José Pinto da Silva”

O novo Centro de Referência da Assistência Social – CRAS da Vila Ivete “Maria José Pinto da Silva” foi inaugurado na manhã de 8 de setembro, dia em que o município de Mafra complete 105 anos. O prefeito Emerson Maas inaugurou a nova unidade, para a qual foram investidos cerca de R$400 mil e que passará a realizar os serviços da antiga sede, já transferidos para o novo endereço.

A nova unidade atenderá das 8 às 12 e das 13:30 às 17 horas, na rua Capitão João Bley s/n na Vila Ivete, próximo ao Condomínio Andaluzia. Beneficiará cerca de cinco mil famílias referenciadas, que terão nesse espaço próprio, um ambiente adequado à demanda dos serviços prestados pela Secretaria Municipal de Assistência Social e Habitação.

A Solenidade iniciou com a apresentação do Hino de Mafra, pelas crianças do Serviço de Fortalecimento de Vínculos e ainda a apresentação em libras, da canção “Era uma vez”, feita por Isabely Kohlbeck.

Acolhimento e cuidado

O prefeito Emerson Maas, disse ser uma grande emoção e um grande orgulho para o município poder inaugurar a obra considerada como de fundamental importância e que visa prestar serviços à comunidade da Vila Ivete. “O CRAS terá o importante papel de acolher e cuidar das famílias e das pessoas em sua integridade”, destacou.

Disse estar muito feliz e emocionado em poder entregar essa obra tão esperada e que vai ajudar a cuidar da vida das pessoas, das famílias mais vulneráveis de Mafra. “Não queremos somente fazer assistencialismo mas sim ajudar as famílias a saírem da situação em que se encontram e criar oportunidades”declarou e salientou que “isso nosso CRAS tem feito com maestria, trazendo capacitações e ajudando na inserção ao mercado de trabalho”. Lembrou da Dona Mari José com saudades e disse ter muito orgulho e alegria em inaugurar o CRAS com o nome dela.

A Secretária de Assistência Social, Danielle Kondlatsch destacou que “a sede própria é um grande avanço para a assistência social de Mafra. É especialmente uma conquista para a população deste território de abrangência do CRAS”. Ela lembrou que desde 2006 o CRAS funciona em espaço cedido ou alugado e que, agora com uma sede própria, não haverá mais gastos com aluguel.

Investimentos do governo municipal na assistência social

A Secretária Danielle destacou ser uma imensa alegria inaugurar esta casa que representa os investimentos que do governo municipal tem feito na assistência social. Ela agradeceu ao Prefeito Emerson Maas pelos esforço empreendidos para que a política de assistência social exista, aconteça e evolua. “A inauguração de hoje representa essa evolução”,finalizou agradecendo também a todos os colaboradores na Assistência Social de Mafra.

O Presidente da Câmara de Vereadores, Vanderlei Peters falou que a obra é mais um presente para o bairro da Vila Ivete. Ele agradeceu à família de Maria José e disse que “foi uma homenagem justa a essa pessoa de muito caráter e transparência e que sempre se doou muito pelo município.

Representando a família homenageada, muito emocionada, Fabiana Sauer Gelbke agradeceu a todos pela linda lembrança do nome e da pessoa de Maria José Pinto da Silva.

CRAS

A sede própria do CRAS dispõe de 169 metros quadrados, contemplando salas de atendimento psicossocial individual e coletivo, recepção e espaço para Cadastro Único.  Contou com investimentos em cerca de R$ 400 mil.

Os CRAS são a porta de entrada das pessoas em situação de vulnerabilidade para acessar serviços, programas e projetos socioassistenciais com atendimento psicossocial preventivo para indivíduos e famílias.

Participaram da solenidade de inauguração acompanhando o Prefeito Emerson Maas e a Secretária de Assistência Social, Danielle Kondlatsch, ainda o presidente da Câmara de Mafra, Vanderlei Peters e demais vereadores, os familiares de Maria José Pinto da Silva e representantes das familias moradores da Vila Ivete.

Maria José Pinto da Silva

Maria José Pinto da Silva nasceu em Mafra no dia 2 de Setembro de 1950. Graduada em Estudos Sociais pella PUC Paraná sempre acompanhou a dinâmica da sociedade e os aspectos sociais que interferem na vida humana. Iniciou sua carreira administrativa no Hospital São Vicente de Paulo, foi secretária no escritório de advocacia do DR Fúlvio Vieira Borges e, por mais de 40 anos atuou como despachante documentalista.

Sempre ativa na sociedade, realizou diversos trabalhos voluntários como tesoureira na comissão da construção do Santuário Nossa Senhora Aparecida. Também prestou auxilio nas associações de caridade, fez parte da comissão avaliadora de bolsas de estudo para o artigo 170 da Universidade do Contestado e foi ainda tesoureira da Associação Amigos da Cultura Mafrense, além de diretora da Associação Empresarial de Mafra. Maria José atuou como Secretária Municipal de Habitação em Mafra, onde concretizou o sonho de dar acesso à moradia para inúmeras famílias socialmente vulneráveis. Faleceu em 10 de setembro de 2019.