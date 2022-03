Incêndio atinge estufa de fumo na Bela Vista do Sul em Mafra

Por volta das 09h30 desta quarta-feira, asa Guarnições das Viaturas ABTR-100 e AT-15, acionadas pelo COBOM, deslocaram-se a localidade de Bela Vista do Sul, distante aproximadamente 27 quilômetros do centro da cidade de Mafra, para atender a uma ocorrência de incêndio em estufa de secar fumo.

No local constatou-se o incêndio que estava controlado pelo proprietário em fase de diminuição. Após o gerenciamento de riscos foi realizado o resfriamento para evitar reignição e o rescaldo com o uso do mangotinho e aproximadamente 800 litros de água.

O proprietário relatou que quando percebeu o incêndio de imediato desligou a energia e com a utilização de um trator com carreta e tanque pipa com capacidade de 3000 litros de água, deu início ao combate, obtendo êxito em controlar as chamas evitando que o incêndio atingisse áreas adjacentes, até a chegada do Corpo de Bombeiros.

Segundo as informações do proprietário a área total da edificação compreende cerca de 590 metros quadrados, sendo atingido pelo incêndio uma área de aproximadamente 125 metros quadrados. Após a coleta de informações para confecção de Informe Pericial, o registro com fotos e deixando o local em segurança as Guarnições retornaram ao Quartel.

