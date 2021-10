Inicia recadastramento dos lotes do cemitério de Mafra

Compartilhar no Facebook

Começa em Mafra neste dia 4 de outubro o recadastramento e regularização dos títulos de propriedade dos lotes do cemitério municipal. O início será pelas quadras 11 e 12 e deverá ser feito pelos titulares, herdeiros ou sucessores de títulos dessas quadras.

O recadastramento será feito no terminal rodoviário de passageiros, “Zeny O. Gaissler” (rodoviária de Mafra), no prazo de 30 dias – até 4 de novembro. A ação é amparada pelo Decreto nº 4.632, de 20 de setembro de 2021, assinado pelo Prefeito Emerson Maas.

Para o recadastramento ou regularização dos lotes no cemitério de Mafra, os responsáveis deverão apresentar cópia dos seguintes documentos:

Registro Geral (RG) ou outro documento oficial de Identificação;

Cadastro de Pessoa Física (CPF);

Comprovante de residência não superior a três meses;

Atestado ou certidão de óbito das pessoas sepultadas no lote;

Título aquisitivo ou de arrendamento do lote

Se após o fim do período de 30 dias os responsáveis não realizarem o recadastramento ou regularização dos lotes, o Município de Mafra promoverá a notificação dos proprietários ou herdeiros, por meio de publicação em Diário Oficial.

Reintegração de posse

Conforme o Decreto, o não recadastramento no prazo indicado permitirá ao município de Mafra a reintegração de posse do lote, sendo os restos mortais exumados e depositados no Ossário Municipal.

O terminal rodoviário de passageiros, “Zeny O. Gaissler” (rodoviária de Mafra) está localizado na avenida coronel José Severiano Maia, 270, centro. O horário de atendimento é das 8h às 11h30 e das 13h30 às 16h30.