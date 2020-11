Iniciado o período de rematrículas da rede municipal de Mafra

Iniciou nesta quinta-feira (5), o processo de pré-matrícula para as escolas da rede municipal, para o Ensino Fundamental, para o ano letivo de 2021, que acontece de forma digital, devido ao período de pandemia.

Com a pré-matrícula é possível que os pais ou responsáveis façam rematrículas e reservas de vagas de suas próprias casas, com segurança e evitando filas e aglomerações.

O calendário de matrículas para 2021, para as escolas da rede municipal de Mafra, iniciará pelas renovações de matrículas para o Ensino Fundamental, (rematrícula on-line para alunos da rede) a partir do dia 5 até o dia 16 de novembro.

Para os alunos novos o período de inscrições on-line (solicitando vagas) será de 21 a 30 de novembro.

No período de 1 a 16 de dezembro serão realizadas as matrículas para alunos novos e transferências (para os alunos que lograram vaga), organizadas pelas escolas, de acordo com as normas de segurança. No dia 25 de janeiro de 2021 serão reabertas as inscrições on-line.

As famílias que não têm acesso à internet deverão se dirigir à escola de seus filhos, onde receberão orientações e um local apropriado para efetuarem as inscrições, seguindo os protocolos de segurança.

Benefícios da pré-matrícula digital

A medida adotada, de matrículas on-line, visa proporcionar segurança aos pais nestes momentos de pandemia, evitando filas e aglomerações. A pré-matrícula digital proporcionará outros benefícios, tais como:

uma gestão de controle eficaz das vagas;

busca por vagas e escolas facilitada através do mapa de georreferenciamento;

segurança e transparência com a comunidade civil e órgãos de controle.

Calendário de matrículas e rematrículas para o Ensino Fundamental

As pré-matrículas deverão ser feitas através do link https://mafra.ieducar.com.br/pre-matricula/ nas datas abaixo descritas:

De 5 a 16 de novembro – renovação de matrículas on-line (rematrículas dos alunos que já são da rede municipal);

De 21 a 30 de novembro – inscrições on-line para alunos novos;

De 1 a 16 de dezembro – matrículas para alunos novos e transferências (organizadas pelas escolas);

25 de janeiro de 2021 – reabertura de inscrições on-line.

