Iniciou nesta semana capacitação para 60 merendeiras das escolas municipais de Mafra

As capacitações acontecem há mais de 15 anos, segundo as Nutricionistas da Secretaria Municipal de Educação, Giovana Kundlatsch e Letícia Pimentel da Silva

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Com o objetivo de reciclar conhecimentos das merendeiras das escolas municipais de Mafra iniciou nesta semana a formação continuada de 2018, com encontros mensais. Nos dias 27 e 28 de fevereiro, cerca de 60 merendeiras trabalharam temas relacionados com o dia a dia de trabalho na escola, por meio dos assuntos abordados nos vídeos do curso Comida de Verdade, do canal Panelinha.

As capacitações acontecem há mais de 15 anos, segundo as Nutricionistas da Secretaria Municipal de Educação, Giovana Kundlatsch e Letícia Pimentel da Silva, visto a exigência legal de capacitação para manipuladores de alimentos pela RDC nº 216/2004, da Anvisa. A diferença neste ano é que ela será continuada, com encontros mensais. “O tema mais abordado nessas formações é o controle higiênico sanitário na produção de refeições, segundo as normas”, explicaram, mas nesse ano, com a formação continuada, outros temas serão abordados como:

– Comida de Verdade.

– Planejamento é fundamental!

– Aprendendo a ler rótulos de alimentos.

– Qual a importância da sazonalidade dos alimentos?

– Técnicas de conservação de alimentos para facilitar o dia a dia de trabalho.

– Trabalhando em equipe.

– Como preparar festas saudáveis na escola?

– Padrão alimentar brasileiro.

– Boas Práticas na Manipulação dos Alimentos.

– Cuidados com os equipamentos e utensílios de cozinha.

“O tema principal “Comida de Verdade” será trabalhado em dez aulas, que vão propor a discussão de diversos temas dentro do processo da alimentação escolar, tendo como pano de fundo os vídeos do canal Panelinha”, destacaram. A formação continuada encerra em novembro deste ano.

A merendeira Angélica Aparecida Prestes de Medeiros, do CEIM Sara Rosa Rodrigues disse ser muito importante a capacitação e gostou da inovação deste ano. “É muito bom para recapitularmos e revisarmos algumas práticasque às vezes ficam esquecidas. Também é importante porque sempre aprendemos algo novo e temos novas idéias sobre como utilizarmos o que dispomos ou evitarmos o desperdício”, afirmou.